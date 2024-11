Lindsey Vonn retorna da aposentadoria aos 40 anos para esquiar pelos Estados Unidos

A medalhista olímpica Lindsey Vonn anunciou nesta quinta-feira que está retornando ao esqui competitivo. Ela vai se juntar à equipe dos Estados Unidos para competir novamente aos 40 anos. O último torneio de Vonn foi em fevereiro de 2019. Em abril de 2024, anos depois de deixar o circuito da Copa do Mundo, a esquiadora passou por uma cirurgia para reconstrução parcial do joelho.

Vonn tem três medalhas olímpicas de inverno, incluindo um ouro no downhill e um bronze no Super G nos Jogos de Vancouver-2010, além de um bronze no downhill nos Jogos de Pyeongchang-2018. Ela também foi quatro vezes campeã da Copa do Mundo e tem oito medalhas em campeonatos mundiais.

A competidora detinha o recorde feminino de vitórias (82) em corridas da Copa do Mundo até ser ofuscada em janeiro de 2023 pela americana Mikaela Shiffrin, que ostenta um total de 97 triunfos.

Vonn tem treinado nos últimos meses, informou a Federação de Esqui e Snowboard dos EUA nesta quinta-feira. "Voltar a esquiar sem dor foi incrível", disse a atleta que quer "continuar compartilhando o conhecimento do esporte com essas mulheres incríveis".

O retorno ao time vai ser imediato, mas ainda não há informações sobre quais corridas específicas ela planeja participar. A primeira descida (sua especialidade) da atual temporada da Copa do Mundo acontecerá em Beaver Creek, no Colorado, em dezembro.

A presidente e CEO da Federação, Sophie Goldschmidt, disse que "a dedicação e a paixão de Vonn pelo esqui alpino são inspiradoras e estamos entusiasmados por tê-la de volta à neve e ver até onde ela pode ir daqui".

As próximas Olimpíadas de Inverno serão realizadas em Cortina d'Ampezzo, na Itália, em fevereiro de 2026. A participação de Vonn na competição não está definida.

Desde que sofreu a primeira lesão do ligamento cruzado anterior em 2007, Vonn ficou afastada com problemas no joelho e múltiplas fraturas. Por conta das contusões, a americana ficou de fora da Olimpíada de Sochi-2014. Com uma trajetória vencedora, ela tem 20 títulos de Copa do Mundo, incluindo quatro Globos de Cristal no geral.