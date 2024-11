Afastado há quase dois anos, Kyrgios se prepara para retornar às quadras em dezembro

Com apenas uma partida disputada no circuito da ATP nos últimos dois anos, em decorrência de lesões, o australiano Nick Kyrgios anunciou, nesta sexta-feira, que retornará às quadras a partir de 29 de dezembro, no ATP 250 de Brisbane, em seu país.

O tenista de 29 anos está afastado principalmente por causa de lesões no pulso e no joelho, que têm ameaçado sua carreira desde as quartas de final do US Open de 2022. Atualmente sem classificação no ranking da ATP, o atleta, que também disputou uma decisão em Wimbledon e já foi o 13º do mundo, disse que está animado para retomar sua carreira diante dos fãs locais.

"Sinceramente, esta é provavelmente a melhor sensação que tive em dois anos", disse Kyrgios a uma emissora de TV de Melbourne. "Joguei aquele ano incrível em 2022. Depois, nas finais de Wimbledon e no US Open, comecei a sentir alguns problemas no meu pulso. Fiz aquela reconstrução do pulso e agora estou me sentindo incrível", comentou.

Além da mão machucada, Kyrgios passou por cirurgia devido a uma lesão no joelho, que o obrigou a desistir do Aberto da Austrália em 2023, e também se retirou de Roland Garros, no final daquele ano, devido a um problema no pé.

Antes de voltar ao circuito, o australiano planeja competir no torneio de exibição de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, entre 19 a 22 de dezembro. O evento de equipes mistas deve reunir atletas do calibre de Iga Swiatek, Casper Ruud, Aryna Sabalenka, Taylor Fritz e Daniil Medvedev.

O objetivo de Kyrgios é competir no Aberto da Austrália de 2025, em Melbourne, em janeiro. "Estou me sentindo em forma e saudável, e estou animado para meu retorno ao tênis. Foi uma longa jornada de recuperação para estar onde estou hoje", destacou o vencedor de sete conquistas no circuito da ATP.