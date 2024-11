Zverev bate Alcaraz, avança na ponta do grupo e enfrentará Fritz nas semifinais do ATP Finals

Número 2 do mundo, o alemão Alexander Zverev derrotou o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, nesta sexta-feira, e se classificou para as semifinais do ATP Finals, o evento de encerramento da temporada para os oito melhores tenistas do ano, em Turim, na Itália.

Com o triunfo, Zverev avançou como o primeiro colocado do grupo John Newcombe, com três vitórias. Alcaraz e Casper Ruud somaram uma vitória cada um, enquanto Andrey Rublev ainda não tem nenhuma. Agora, Alcaraz torce para que Rublev vença Ruud na última partida da chave, ainda nesta sexta-feira, para continuar na competição.

No outro grupo, Jannik Sinner, número 1 do mundo, classificou-se em primeiro lugar, à frente de Taylor Fritz, o quinto cabeça de chave do torneio. Assim, Zverev enfrentará Fritz em uma semifinal e o italiano deverá encarar Ruud ou Alcaraz na outra.

Com um saque potente e devoluções afiadas, Zverev teve uma performance impressionante durante a 1h57 de partida para conquistar sua oitava vitória consecutiva. Apenas no primeiro set o alemão teve sete break points, mas não converteu nenhum deles. Mesmo assim, ele se manteve melhor no tie break e largou em vantagem, fechando em 7 a 5.

Logo no início do segundo set, Zverev quebrou o serviço de Alcaraz, que tentou uma reação e conseguiu seus primeiros break points da partida no sexto game, mas o alemão os defendeu e conquistou sua 69ª vitória na temporada, que garantiu a segunda posição do ranking em 2024.

"Ele (Alcaraz) me venceu muitas vezes neste ano em partidas importantes, então estou feliz por ter conseguido esta vitória", afirmou Zverev, que havia sido derrotado pelo espanhol em cinco sets na final de Roland Garros, no encontro anterior entre eles. "Obviamente, sinto que temos uma rivalidade muito boa e uma grande amizade, então é sempre bom jogar contra ele. É um cara ótimo e estou ansioso para as próximas partidas", comentou o alemão, que agora tem a vantagem de seis vitórias contra cinco do adversário.