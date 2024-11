Cristiano Ronaldo diz que Portugal o motiva e evita aposentadoria: 'Daqui um ou dois anos'

Destaque na goleada de Portugal por 5 a 1 sobre a Polônia, na sexta-feira, pela Liga das Nações, o craque Cristiano Ronaldo afirmou que espera continuar aproveitando cada momento em campo, enquanto se sentir bem, e deixar a aposentadoria mais para a frente. Próximo de completar 40 anos, o craque do Al-Nassr, da Arábia Saudita, disse que pode pendurar as chuteiras em um ou dois anos.

"(Estou) desfrutando. Vai acontecer de planejar a aposentadoria, mas daqui a um ano, dois, não sei. Por isso que eu digo, e digo com sinceridade, que é desfrutar o momento. Poder me levantar, ir para o treino e jogar motivado. Quando não sentir isso, vou dar um passo à frente e dizer 'já não dá mais para mim, foi uma carreira excelente'", comentou o atacante após a partida. "Mas ainda não senti isso", disse.

Na partida que sacramentou a classificação de sua seleção às quartas de final da Liga das Nações e a liderança da chave, o camisa 7 marcou dois gols, sendo um deles uma pintura de voleio, e ainda deu o passe para Pedro Neto deixar sua marca. Para o jogador, porém, o golaço não foi tão especial.

"Já marquei alguns gols bonitos pela seleção, então é difícil de dizer. Foi um gol bonito, mas não sei se foi um dos mais bonitos, sinceramente. Tenho que rever, ver o grau de dificuldade também, mas estou bastante feliz", analisou. "No pênalti, estava um pouco indeciso porque tinha errado no último jogo no Al-Nassr. E, quando é assim, a ansiedade é um pouquinho maior. Mas a equipe jogou bem e estamos de parabéns."

Com os gols marcados diante da Polônia, Cristiano Ronaldo atingiu a marca de 910, mas o craque fez questão de minimizar a corrida pelo milésimo tento na carreira, apesar do desejo. "Se você me perguntar se quero chegar aos 1.000 gols, obviamente, é normal querer, mas não penso nisso. É pensar jogo a jogo, daqui a três meses, vou fazer 40 anos, tenho que ir com calma. É isso que estou fazendo, principalmente, na seleção. Gosto de jogar aqui", comentou.