Federação romena ignora cantos ofensivos da torcida e acusa Kosovo de premeditar abandono

A Federação Romena de Futebol negou que os torcedores locais tenham entoado cantos racistas e ofensivos contra a seleção de Kosovo, no confronto entre as duas equipes na sexta-feira, em Bucareste, e expressou sua reprovação com o abandono de campo da equipe visitante. Os jogadores de Kosovo deixaram o gramado nos acréscimos do segundo tempo, quando o confronto válido pela Liga das Nações C estava 0 a 0.

Os atletas kosovares se irritaram com os seguidos gritos de "Sérvia" e de cânticos de apoio à Sérvia pela torcida romena. As provocações remetem às tensões históricas que foram agravadas pelos conflitos dos Bálcãs da década de 1990. Em 2008, a maioria da etnia albanesa no Kosovo declarou a independência da antiga província sérvia, que se recusa a reconhecer essa independência e considera o Kosovo o berço do seu Estado.

Durante a paralisação, houve discussões entre os jogadores das duas seleções. Os jogadores romenos esperaram o retorno dos kosovares durante aproximadamente uma hora, então o árbitro deu a partida por encerrada. Os dirigentes anfitriões acusaram os adversários de terem premeditado o abandono da partida e lamentaram o comportamento dos visitantes.

"A Federação Romena de Futebol expressa a sua mais profunda decepção em relação ao comportamento da delegação de Kosovo e dos seus jogadores", declarou a federação, em comunicado divulgado neste sábado. "Consideramos infundadas as acusações feitas pelo lado de Kosovo e acreditamos firmemente que as suas ações foram premeditadas."

A federação romena negou ainda negou que os torcedores romenos tivessem entoados cantos ofensivos contra os kosovares. "É importante enfatizar que não houve cantos racistas durante a partida, nem o slogan 'Kosovo é Sérvia' foi entoado nenhuma vez", acrescentou. "Achamos lamentável que um time de futebol opte por deixar o campo e recuar para o vestiário apenas dois minutos antes do apito final, visto que o resultado não foi favorável (para o Kosovo)."

As duas seleções buscam o acesso à Liga B, a segunda divisão da Liga das Nações. Se a Uefa, entidade que organiza a competição, mantiver o empate por 0 a 0, a Romênia garantirá a primeira colocação do Grupo 2, com 13 pontos. Kosovo, com dez, também estaria classificado à próxima fase, mesmo faltando uma rodada. Chipre soma seis pontos e a Lituânia não pontuou. A entidade ainda não se pronunciou sobre o episódio.