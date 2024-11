São Paulo treina saídas longas e finalizações para enfrentar o Bragantino no Brasileiro

Depois de enfrentar muitas dificuldades para derrotar o Athletico-PR por 2 a 1, em casa, apesar da alta posse de bola, o São Paulo buscou aprimorar esse aspecto, as saídas longas e as finalizações para enfrentar o Red Bull Bragantino pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira, em Bragança Paulista.

A comissão técnica de Luis Zubeldía orientou uma dinâmica de posse de bola e saídas longas no treino da manhã deste sábado. Na sequência, o técnico argentino comandou um coletivo de 11 contra 11 utilizando todo o campo. Alguns atletas ainda trabalharam finalizações.

Sexto colocado do Brasileiro, com 57 pontos, o São Paulo só conseguiu a vitória sobre o time paranaense, antes da parada para a Data Fifa, com gols na segunda etapa e participação de reservas. Na retomada do Brasileiro, o time volta a enfrentar um adversário em situação semelhante na tabela. O Bragantino também está na zona de rebaixamento.

Zubeldía ainda tenta resolver o problema para escalar o lateral-esquerdo. O titular, Wellington, sente dores na coxa esquerda, e Michael Araújo, possível substituto, retornou recentemente de tratamento no joelho esquerdo. O norte-irlandês Jamal Lewis, que estava com sua seleção, se reapresentou ao clube para tratamento e avaliações após um trauma no tornozelo esquerdo.

O São Paulo folga neste domingo e voltará a treinar na manhã de segunda-feira, novamente no CT da Barra Funda.