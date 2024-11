Rescisão não foi regularizada no BID

Duas semanas depois do anúncio do fim do contrato entre Marcelo e Fluminense, a rescisão do jogador ainda não foi regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Desta forma, na prática, o lateral segue tendo vínculo ativo com o Tricolor.

Segundo o GE, o rompimento do contrato não foi formalizado por questões jurídicas e burocráticas. Mesmo com a rescisão em comum acordo, existe o entendimento de que não seria um fim de vínculo fácil.

O contrato de Marcelo com o Fluminense envolvia pontos além de campo e bola.