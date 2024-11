Posição bem servida

Canhoto, rápido, técnico, jovem e driblador. Na posição em que a seleção está mais bem servida, a descrição vale para qualquer um dos concorrentes: Luiz Henrique, Savinho, Raphinha e Estêvão. Em grande fase em seus clubes, os quatro são opções para o técnico Dorival Jr. na ponta direita, e todos têm bons motivos para assegurar a titularidade.

O que torna o 'problema' menor é Raphinha, que, embora seja originalmente um ponta, passou a atuar centralizado no Barcelona e, agora, também na Seleção. Aos 27 anos e no auge da carreira, é um dos poucos titulares indiscutíveis da equipe.

Já para atuar pelo lado direito, quem desponta como favorito é Savinho, de 20 anos, que tem começado os jogos sob comando de Dorival. O simples fato de ser titular absoluto do Manchester City e ter caído nas graças de Pep Guardiola já justifica o prestígio na Seleção. Mas a concorrência é forte.

Luiz Henrique é outro que dá motivos para ser testado mais vezes como titular, afinal, é o principal jogador do Botafogo em uma temporada mágica do clube. Além disso, não sentiu o peso da amarelinha desde que foi convocado pela primeira vez.

No fim da fila, está o badalado Estêvão, maior promessa do futebol brasileiro na atualidade. Com apenas 17 anos, é o principal jogador do Palmeiras e artilheiro do Brasileirão, com 12 gols.

Isso tudo sem contar com outros nomes que podem atuar pelo lado direito do ataque, como Rodrygo, lesionado, Gerson e Lucas Paquetá.