Reforços pra reta final

O Flamengo tem boas chances de contar com dois reforços para o duelo de quarta-feira, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 19h, pelo Brasileirão. O técnico Filipe Luís vive a expectativa de poder relacionar De la Cruz e Luiz Araújo, recuperados de lesões.

O atacante, inclusive, é o caso mais emblemático. Afinal, tinha a expectativa de retornar apenas em 2025 e, agora, pode aproveitar os cinco jogos restantes da temporada para ganhar ritmo.

Luiz Araújo não entra em campo desde 15 de setembro, quando sofreu uma fratura de cartilagem no joelho direito em clássico com o Vasco, que terminou empatado em 1 a 1. Ele passou por cirurgia no local e teve uma recuperação surpreendente, apesar da gravidade da lesão.

Já De la Cruz está recuperado de lesão na coxa direita. O meia foi substituído com dores aos oito minutos do segundo tempo no empate em 0 a 0 com o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil.

Filipe Luís cogitou contar com a dupla no segundo jogo da final da Copa do Brasil. Luiz Araújo chegou a ser relacionado, mas não tinha plenas condições de entrar em campo e permaneceu no banco. Recentemente, o técnico comentou a expectativa pelo retorno dos atletas.

"Conforme esses craques voltam, o treinador fica com uma dor de cabeça feliz. Eu gosto de ter os melhores e poder escolher entre todos eles", celebrou Filipe Luís.