Alemanha faz 7 a 0 na Bósnia e garante classificação em 1º lugar do Grupo 3 da Liga das Nações

A Alemanha aproveitou o fato de jogar em casa contra um adversário mais fraco tecnicamente para conseguir uma goleada histórica sobre a Bósnia (7 a 0) e não só garantir o primeiro lugar no Grupo 3 e a classificação para as quartas de final da Liga das Nações, mas também consolidar a melhor campanha da competição.

Após 5 rodadas, os alemães têm 13 pontos. Nas outras chaves Portugal, Itália e Espanha também acumulam 13 pontos, mas o time comandado por Julian Nagelsmann tem o melhor ataque disparado (17 gols) e a segunda melhor defesa (3 gols sofridos).

A Bósnia começou a rodada ameaçada de rebaixamento para a Liga B, o que se confirmou, e não vence na competição desde 2023. Os visitantes não tiveram nem tempo para tentar segurar o ímpeto dos alemães no Europa Park Stadion, em Freiburg, neste sábado.

Logo aos 2 minutos, a Alemanha abriu o placar com Musiala, ao completar de cabeça cruzamento de Kimmich. O plano tático montado pelo técnico da Bósnia, Sergej Barbarez, ruiu, e os alemães encontraram muito espaço para ameaçar o gol defendido por Vasilj, que defende o time alemão St. Pauli.

O segundo gol surgiu aos 23 minutos em um chute cruzado do atacante Kleindienst, de pé esquerdo, na entrada da área. Havertz marcou o terceiro e último gol aos 37 minutos ao surgir livre diante do goleiro na pequena área após cruzamento rasteiro de Wirtz pela direita.

A única jogada de perigo da Bósnia no primeiro tempo aconteceu já nos acréscimos. Gigovic aproveitou uma falha da defesa alemã e finalizou livre diante do goleiro Baumann, que conseguiu a defesa com o pé. No rebote, Demirovic cabeceou, mas a bola saiu fraca para a fácil defesa de Baumann.

Na segunda etapa, os alemães também chegaram ao gol rapidamente. Aos 5 minutos, Wirtz cobrou falta no alto, e Vasilj aceitou. O meia do Bayer Leverkusen voltou a marcar sete minutos depois, aproveitando dentro da pequena área rebote do goleiro após boa jogada de Havertz pela esquerda.

Logo após o quinto gol, o técnico Nagelsmann promoveu quatro alterações de uma só vez. E foi justamente um dos que entraram o autor do sexto gol. Após tiro de meta da Bósnia, a Alemanha encaixou um rápido ataque. Sané recebeu passe de Havertz e no domínio se livrou da marcação invadiu a área e bateu de pé esquerdo.

Kleindienst fechou a goleada demonstrando oportunismo. Ele completou um levantamento do zagueiro Rudiger aos 34 minutos para finalizar esticando a perna esquerda diante do goleiro. A Bósnia terminou a segunda etapa sem conseguir finalizar no gol de Baumann

No outro jogo da chave, a Holanda também goleou e fez 4 a 0 na Hungria, em Amsterdã. A Holanda chegou aos 8 pontos e deixou a Hungria estacionada nos cinco. Os gols da Holanda, que encaminhou sua classificação para as quartas de final foram marcados por Weghorst e Gakpo no primeiro tempo, e Dumfries e Koopmeiners na segunda etapa.

O jogo em Amsterdã sofreu uma interrupção logo em seu início quando Ádam Szalai, ex-jogador que atuou pela Hungria na Euro 2024, passou mal no banco da seleção húngara e recebeu atendimento. Ele foi levado de ambulância para um hospital de Amsterdã e segundo a federação húngara está consciente e seu estão é estável.

Nesta terça-feira, a Bósnia recebe a Holanda, e a Hungria enfrenta a Alemanha na Puskas Arena na última rodada do Grupo 3.