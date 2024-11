Técnico da Hungria diz que ex-jogador não está em perigo após susto em jogo da Liga das Nações

O jogo Holanda x Hungria, pela 5ª rodada da Liga das Nações da Uefa, foi interrompido ainda na primeira etapa neste sábado. Ádam Szalai, ex-jogador recém-aposentado e agora auxiliar técnico, passou mal no banco de reservas da seleção húngara e precisou ser levado ao hospital urgentemente. O estádio Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, ficou em absoluto silêncio e a arbitragem parou o cronômetro da partida.

De acordo com a federação húngara, o estado do ex-jogador de 36 anos já está estável. "Ádám Szalai passou mal nos primeiros minutos do jogo Holanda x Hungria, mas o seu estado é estável e está consciente. Minutos atrás, ele foi transportado de ambulância para um hospital de Amsterdã para ser examinado", informou a entidade, em comunicado. Poucos minutos depois, o técnico Marco Rossi afirmou que o Szalai não "estava mais em perigo".

Szalai trabalha na comissão técnica após anunciar sua aposentadoria recentemente, após atuar pela equipe húngara na Eurocopa deste ano, disputada entre junho e julho.

Os relatos são de que Szalai tremia e batia as pernas contra o chão, apesar de os jogadores e a comissão técnica realizarem uma roda de isolamento, protegendo a imagem de Szalai.

Passado o susto, a partida foi retomada, após aprovação da equipe húngara. A Holanda goleou por 4 a 0, pelo Grupo 3 da Liga A.

O último clube de Slazai no futebol profissional foi o Mainz 05, do futebol alemão. O time, que ainda tem muita identificação com o atleta, desejou uma rápida recuperação.