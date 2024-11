Zagueiro da Portuguesa-RJ morre em acidente de carro na Bahia

O perfil oficial da Portuguesa-RJ comunicou neste domingo o falecimento do zagueiro Michel Pereira. O jogador de 33 anos foi vítima de um acidente de carro na Bahia. Natural de Camamu, na Bahia, o zagueiro iniciou a sua trajetória no futebol baiano defendendo as cores do Colo-Colo-BA e depois circulou por outros clubes do Estado até ser contratado em 2016 para o Ituano, em São Paulo.

Em 2024, Michel foi anunciado pela Portuguesa-RJ para a disputa do Campeonato carioca, no qual atuou em uma rodada contra o Botafogo. Mais tarde, o zagueiro disputou a Série D pelo clube.

A Portuguesa-RJ publicou em suas redes sociais uma nota de pesar sobre o caso. E manifestou o seu apoio a família do atleta, o clube também se prontificou a auxiliar em despesas e cita que o seguro de vida de seus atletas estão em ordem. "O clube tem seguro de vida de todos seus atletas em dia e acionará de imediato."

O presidente do clube, Marcelo Barros, também manifestou o seu luto em seu perfil. Dizendo que estava em contato com Michel horas antes do acidente. "Estou arrasado."