Uma das principais lideranças da seleção brasileira nos últimos anos, o zagueiro Marquinhos exaltou a estabilidade no comando da equipe com a chegada de Dorival Júnior à função de técnico. Na avaliação do defensor, a melhora do time nas últimas partidas tem relação direta com a manutenção do trabalho.

"A estabilidade na Seleção é muito importante. No clube, o dia a dia é maior, tem mais jogos frequentemente, mais dinâmica com treinador, estafe e jogadores. É uma dinâmica diferente da seleção. Dorival e estafe entendem cada vez melhor como funciona a seleção, as Eliminatórias, e isso dá uma casca ao grupo e para eles em busca dos objetivos", comentou Marquinhos.

Marquinhos também mandou um recado para a torcida ao pedir maior proximidade do público com o time.

"Não abandonem a seleção brasileira. É meu terceiro ciclo de Copa do Mundo e posso dizer que todos que estão aqui vestindo essa camisa vêm para cá com muito orgulho, fé, esperança, dignidade", afirmou o zagueiro do PSG.