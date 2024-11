Marta faz gol antológico em jogo do Orlando Pride digno de Puskás

A estrela Marta anotou uma verdadeira pintura, digna de Prêmio Puskás, na vitória pot 3 a 2 do Orlando Pride sobre o Kansas City Current no último domingo. Com o resultado, o Orlando chegou à final da National Women's Soccer League (NWSL), a liga feminina dos Estados Unidos.

O golaço de Marta aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo. A brasileira roubou a bola no meio de campo, partiu em velocidade, cortou Kayla Sharples e Alana Cook com um drible, passou pela goleira Almuth Schult e empurrou a bola para a rede.

Haley McCutcheon e Barbra Banda fizeram os outros gols do Orlando Pride na partida. Debinha e Vanessa DiBernardo descontaram para o Kansas City Current.

Marta chegou aos 11 gols nesta temporada da National Women's Soccer League (NWSL). Nas quartas de final, a craque já tinha balançado a rede no triunfo por 4 a 1 sobre o Chicago Red Stars.

O Orlando Pride se classificou pela primeira vez na história para a final da competição. Na decisão, a equipe de Marta terá pela frente o Washington Spirit, que bateu o Gotham FC nos pênaltis, após empate pot 1 a 1 no tempo regulamentar. A final da NWSL será no próximo sábado, no CPKC Stadium, em Kansas City.