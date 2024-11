Cortado da seleção, Rodrygo treina com bola no Real Madrid e anima a torcida

Dez dias após sofrer uma lesão muscular no reto femoral da perna esquerda e ser cortado da seleção brasileira na última rodada das Eliminatórias no ano, o atacante Rodrygo já treina com bola no Real Madrid e deixa a torcida esperançosa em vê-lo diante do Liverpool, pela Liga dos Campeões, dia 27.

Após previsão de baixa entre quatro e seis semanas, o brasileiro "imitou" Mbappé e teve uma recuperação em tempo recorde. O francês já havia causado mal-estar entre o clube e a seleção francesa após justificativa que não teria tempo hábil de defender seu país. E agora ocorre o mesmo com o brasileiro.

Nesta segunda-feira, sem falar nada sobre o tratamento de Rodrygo, o Real Madrid postou uma foto do jogador correndo com a bola nos pés e apenas justificando que "começaram as treinos da semana." Com diversos jogadores defendendo suas seleções, o Real Madrid aguarda o fim da Data Fifa para armar a equipe titular.

Com a possibilidade de escalação de Rodrygo já no fim de semana, o Real Madrid usará o jogo com o Leganés, fora de casa, para definir quem serão os escalados diante dos ingleses, em Anfield, no qual buscarão reabilitação.

Com somente seis pontos em 12 disputados, o Real Madrid necessita derrubar a série invicta do time de Arne Slot, líder isolado da Liga dos Campeões, para tentar encostar no G-8 - grupo que garante vaga direta às oitavas. Surpreendido pelo Milan no Santiago Bernabéu, derrotado por 3 a 1, o time merengue passa momento conturbado nas defesas dos títulos do Espanhol e da competição europeia.

A presença de Rodrygo no treino deixou os torcedores merengues animados. E muitos pedem que o técnico Carlo Ancelotti volte a escalar o brasileiro entre os titulares após deixá-lo no banco em jogos recentes. A alegação é que a equipe caiu de rendimento sem ele.