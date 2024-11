Lázaro mostra esperança por voltar ao time titular do Palmeiras em 'decisão' em Salvador

A suspensão de Estêvão vem causando uma enorme briga pela vaga no elenco do Palmeiras para o jogo contra o Bahia, quarta-feira, em Salvador, pelo Brasileirão. E o atacante Lázaro é o mais novo candidato. Recuperado de lesão após três partidas de ausência, o jogador se mostra entusiasmado por "voltar a ajudar" os companheiros em mais uma decisão.

"Estive fora dos últimos jogos e fiquei bastante triste porque queria estar ajudando, estar junto com a rapaziada. Mas agora, graças a Deus, estou de volta e trabalhando bastante para me recuperar e voltar bem. Sabemos muito bem que agora é reta final e cada jogo é uma decisão, cada jogo é uma final", frisou Lázaro.

O atacante participou dos 90 minutos de atividades na Academia de Futebol, nos quais o técnico Abel Ferreira comandou conceitos táticos com orientações de posicionamento, movimentações e bolas paradas. Livre das dores do joelho esquerdo, Lázaro espera ser aproveitado na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em jogo agendado para 189 horas pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Esse próximo jogo agora contra o Bahia vai ser bastante importante e a gente sabe da dificuldade que vai ser a partida. Mesmo fora de casa, temos de impor o nosso jogo, nosso ritmo, para conquistar o nosso objetivo que é a vitória", disse o camisa 17.

Ciente que não há mais espaço para tropeços com o Botafogo na frente por quatro pontos, Lázaro mantém a confiança no tricampeonato nacional. Desde que cheguei aqui, é uma coisa que eu sempre percebi, que o grupo sempre está disposto a pagar o preço. E agora mais ainda por conta da fase final. Sabemos muito bem que estamos na cola de ser campeão, então, vamos buscar todo o jogo, todo minuto, acreditar até o final para conquistar o nosso objetivo, que é ser campeão brasileiro", afirmou. "Temos de fazer a nossa parte, focar em nós mesmos e o resto vai acontecer naturalmente,"

Ano passado todos davam certa a conquista pelo Botafogo e o Palmeiras buscou a taça. Os cariocas, líderes em grande parte da competição, acabaram somente em quinto, tropeçando diante de equipes que estavam em má situação, como o Cuiabá. Desta maneira, Lázaro mostra confiança em reviravolta, mas faz um alerta sobre o momento ruim do rival.

"A gente sabe a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. Às vezes, a equipe está quatro, cinco jogos sem ganhar e acaba gerando uma grande dificuldade contra o nosso time", salientou. "É normal, todo mundo que joga contra o Palmeiras quer jogar bem, quer ganhar, então a gente já está acostumado com isso. Mesmo que eles (Bahia) não venham de uma sequência muito boa, temos que manter o nosso ritmo", explicou.

E o segredo é não mudar a postura ofensiva. "A gente está bem, ganhando jogos, então é seguir nessa linha e fazer o nosso trabalho. Estamos em uma semana muito boa, de bons treinamentos, todo mundo está focado no objetivo, querendo muito esse título, mas, para buscá-lo, a gente tem que começar cada jogo como uma decisão."