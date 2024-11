Disputas acirradas e alegria marcam a terceira etapa dos Jogos da Baixada

O terceiro fim de semana dos Jogos da Baixada foi de muita emoção. Nem mesmo a chuva que não deu tréguas durante todo o sábado desanimou os atletas e a torcida que compareceram ao Sesc de Nova Iguaçu, palco de disputas acirradas entre os times, que brigaram pela vitória em três modalidades: vôlei, basquete e natação.

Considerada como uma final antecipada, a semifinal de vôlei feminino entre Queimados e Nova Iguaçu foi eletrizante. O placar super equilibrado revelou o nível das atletas em quadra, que eram embaladas por duas torcidas aguerridas e que travaram um duelo paralelo, incentivando os times e comemorando cada ponto como se fosse a final do campeonato.

"Tenho 25 anos de Jogos da Baixada e arrisco dizer que essa foi a melhor partida de vôlei de todos os tempos, disse Carlos Taita, coordenador de Esportes de Nilópolis sobre a semifinal entre Nova Iguaçu e Queimados.

O time de Queimados levou a melhor e, em seguida derrotou Mangaratiba, que ficou com o vice-campeonato. A atleta que ganhou o troféu de destaque foi a queimadense, Nicole Teixeira, de 14 anos.

No vôlei masculino, Nova Iguaçu permaneceu invicto e levou o ouro. Nilópolis ficou com o segundo lugar, seguido de São João de Meriti, que ficou com o bronze. Arthur Pessoa, jogador de Nova Iguaçu, se destacou nas partidas e foi considerado o melhor em quadra.

No basquete feminino, a vitória ficou com a equipe de Mesquita. Queimados levou o segundo lugar e o terceiro foi para Nova Iguaçu. No basquete masculino, São João de Meriti levou o troféu de campeão, Mesquita foi vice e Queimados ficou em terceiro lugar. A mesquitense Nicole Cristina Martins, de 14 anos, foi a melhor em quadra e levou o troféu de destaque. Entre os meninos, mais um Arthur Pessoa chamou a atenção dos jurados. O jovem de 14 anos foi reconhecido como o melhor da competição.

Este ano, nove municípios da região estão na competição: Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica. Com realização do Jornal O Dia, o evento tem a apresentação do Sesc, patrocínio da Light, apoio Refit e incentivo do Esporte, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

Natação foi destaque no sábado

Este ano a natação foi disputada em sete modalidades: 100 m medley, 25 m livre, 25m peito, revezamento 4x25 m livre, 25 m costas, 25m borboleta, 4x25 m 4 estilos. O time de Mesquita foi o grande destaque do feminino, já Queimados levou a melhor nas competições masculinas.

Pablo Barros de Freitas, de 11 anos, é atleta de Nova Iguaçu e participa de competições estaduais na categoria petiz. O menino vem se destacando e sonha com o uma carreira no esporte. "Eu nado desde os 3 anos, ganhei várias competições na minha categoria e meu sonho é ser um nadador profissional", planeja.

O caminho é parecido com o que almeja Rafaela Fully, de 14 anos, que ganhou medalhas por Mesquita e foi considerada a melhor atleta da competição feminina. "Quero ser uma atleta de alta performance e depois me tornar técnica", contou a menina, emocionada. Na categoria masculina, o atleta destaque foi Arthur Nascimento, 14 anos.

O encerramento da XXV edição dos Jogos da Baixada acontece no próximo fim de semana, 23 e 24 de novembro, no Sesc de São João de Meriti, que fica na Rua Automóvel Clube, 66, Centro.