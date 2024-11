Cumprindo tabela, Avaí vence o Botafogo de virada pela Série B do Campeonato Brasileiro

Apesar de estar apenas cumprindo tabela nas rodadas finais, o Avaí terminou seu último jogo como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro conquistando os três pontos. Fora de casa, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, o time catarinense superou, de virada, o Botafogo, por 3 a 1, nesta segunda-feira, pela 37ª e penúltima rodada. Vagner Love, João Paulo e Garcez marcaram os gols da partida. Emerson Negueba descontou para o time paulista.

Com o resultado, o Avaí subiu uma posição na tabela, alçando o 11º lugar, com 50 pontos. Já o Botafogo, pior mandante da Série B, é o 16º colocado, com 42. O time não corre risco de cair, uma vez que a zona de rebaixamento já foi definida na rodada, com os descenso de Ponte Preta e Ituano, que se juntaram a Brusque e Guarani.

Por jogar em casa, o Botafogo começou a partida mais interessado, com mais posse de bola e transições mais rápidas em busca ao ataque, porém sem finalizar a gol. O Avaí era mais conservador e buscava as linhas de fundo para surpreender, mas acabou desperdiçando com Vagner Love, na pequena área.

Com o passar do tempo, o time paulista teve o controle da partida e começou a arriscar mais. João Costa testou de longe e César fez a defesa. Logo depois, aos 36 minutos, o time mandante abriu o placar. Após cruzamento, Negueba aproveitou a falha do goleiro para mandar para as redes. Na reta final, Jean Victor quase ampliou, acertando a rede do lado de fora.

Na segunda etapa, o Avaí foi quem voltou mais ligado na partida. Após cobrança de escanteio, Jonathan cabeceou na trave e Vagner Love, oportunista, apenas completou para as redes para deixar tudo igual, aos 14. O Botafogo tentou responder com Carlos Manuel, mas César apareceu bem novamente para fazer a defesa.

O gol deixou os visitantes animados. Mais organizado, o Avaí foi gostando do jogo e virou o placar, na reta final. Aos 43, a defesa do Botafogo bobeou e João Paulo pegou a sobra na área para marcar. Ainda deu tempo de Garcez, em contra-ataque, decretar a vitória catarinense, aos 47.

As duas equipes encerram suas participações na Série B no domingo, às 18h30. O Botafogo visita o Coritiba, no estádio Couto Pereira, enquanto o Avaí recebe a Ponte Preta, no estádio da Ressacada. Ambos os jogos não tem impacto nenhum na tabela.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 3 AVAÍ

BOTAFOGO - Victor Souza; Ericson, Raphael Rodrigues, Bernardo Schappo e Jean Victor; João Costa (Thalles), Carlos Manuel, Gustavo Bochecha (Sabit Abdulai) e Douglas Baggio (Victor Andrade); Emerson Negueba (Toró) e Alexandre Jesus (Filipe Soutto). Técnico: Márcio Zanardi.

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Tiago, Jonathan Costa (Gustavo Vilar) e Mário Sérgio; Willian Maranhão (Ronaldo Henrique), Rodrigo Santos, Pedro Castro (Garcez) e Gaspar (William Pottker); Hygor e Vagner Love (João Paulo). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Emerson Negueba, 36 minutos do primeiro tempo. Vagner Love, aos 14, João Paulo aos 43, Garcez, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Baggio (Botafogo); Willian Pottker (Avaí).

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli (FIFA) (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).