Ceará vence América com recorde de público do Castelão e está a uma vitória do acesso

O Ceará fez o dever de casa e voltou ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o América-MG por 1 a 0, nesta segunda-feira, na Arena Castelão. O triunfo contou com um público de mais de 63 mil torcedores, o maior da história do estádio. A partida foi válida pela penúltima rodada. Com isso, o time alvinegro depende apenas de si para confirmar o acesso.

Com 63 pontos, o Ceará tem a mesma pontuação do Sport, quinto colocado, mas leva a melhor no número de vitórias (19 a 18). Mirassol e Novorizontino têm 64. Os quatro lutam por três vagas dentro do G-4. O Santos, com 68, já confirmou o título.

Precisando da vitória para voltar ao G-4, o Ceará se jogou ao ataque e por pouco não abriu o marcador logo no primeiro minuto. Saulo Mineiro foi lançado em velocidade, encobriu o goleiro, mas não conseguiu completar para o gol. A resposta do América-MG ocorreu na sequência. Após cobrança de escanteio de Rodriguinho, Alê apareceu livre dentro da área, mas cabeceou para fora.

Após o susto, o Ceará ajustou a marcação e começou a desperdiçar uma chance atrás da outra. Aos 16, Erick Pulga fez grande jogada e colocou o goleiro Elias para trabalhar. Aos 27, Rodriguinho cometeu pênalti sobre Aylon. Saulo Mineiro bateu com categoria e fez 1 a 0.

Aos 41, Erick Pulga chegou a fazer o segundo, mas o árbitro pegou impedimento e anulou o lance. Sem pretensões nesta reta final de campeonato, o time mineiro sentiu o golpe e não conseguiu reagir na primeira etapa.

No segundo tempo, o Ceará criou nova oportunidade de ampliar no minuto inicial. Erick Pulga recebeu dentro da área e chutou em direção ao gol. Lucão apareceu para salvar o América-MG e tirou em cima da linha.

O Ceará foi tirando o pé do acelerador e foi administrando o resultado sem correr riscos, até que, aos 39, Adyson cobrou escanteio fechado e mandou no travessão. No fim, o time cearense recuou, conteve o adversário e pôde comemorar uma grande vitória.

Na última rodada, o Ceará enfrenta o Guarani no domingo, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. No mesmo dia e horário, o América recebe o Brusque, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 0 AMÉRICA-MG

CEARÁ - Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; Lourenço, Richardson e Lucas Mugni (Lucas Rian); Erick Pulga, Aylon (Recalde) e Saulo Mineiro (Barceló). Técnico: Léo Condé.

AMÉRICA-MG - Elias; Mateus Henrique (Daniel Borges), Ricardo Silva (Éder), Lucão e Nicolas; Juninho, Elizari (Adyson) e Alê; Fabinho (Vinicius), Brenner (Davó) e Rodriguinho. Técnico: Lisca.

GOLS - Saulo Mineiro, aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Éder, Lucão e Nicolas (América)

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS)

RENDA - Não divulgado

PÚBLICO - 63.908 torcedores

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).