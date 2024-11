Ponte Preta define permanência de João Brigatti como gerente de futebol

Ao retornar para a Ponte Preta na tentativa de salvar o time do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, João Brigatti garantiu que não continuaria no cargo em 2025. Mas isso não quer dizer que não permanecerá no clube. Agora, ele será gerente de futebol, na primeira definição da diretoria após a queda.

A posição vinha sendo ocupada por Ricardo Koyama. Junto com o presidente Marco Antonio Eberlin, Brigatti será responsável por montar o elenco para 2025, em que o time terá o Paulistão, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. Além disso, também supervisionará o trabalho da futura comissão técnica.

Com essa definição, a Ponte Preta deve começar a dispensar atletas fora dos planos já nesta semana. Outra prioridade será definir o treinador, já que o Paulistão começa em 15 de janeiro.

Em 2023, Brigatti voltou à Ponte Preta para ser coordenador técnico, mas assumiu como treinador após a saída do técnico Pintado. Ele seguiu em 2024, mas deixou o cargo no início da Série B para a chegada de Nelsinho Baptista.

A Ponte Preta melhorou, principalmente em casa, mas voltou a oscilar no returno. Brigatti voltou como treinador para os últimos três jogos na "última cartada" do clube, mas não conseguiu evitar o rebaixamento.

Com as derrotas para Vila Nova, por 2 a 1, e Sport, por 4 a 0, a Ponte Preta tem 38 pontos e abre a zona de rebaixamento, em 17º. Restando apenas uma rodada, não pode mais ultrapassar o Botafogo-SP, 16º com 42. O time caiu junto com Ituano, Brusque e Guarani.

Na despedida da temporada, a Ponte Preta visita o Avaí na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 38ª rodada, no domingo, às 18h30. O adversário catarinense também cumpre tabela.