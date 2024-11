Zé Rafael ressalta a força do Bahia, mas prevê vitória para Palmeiras 'resgatar a confiança'

Zé Rafael veio do Bahia para o Palmeiras e sabe muito bem como é jogar em Salvador. Nesta quarta-feira, apenas um triunfo na Arena Fonte Nova interessa à equipe na meta de se manter firme na briga pelo título. E o volante, apesar de ressaltar a força do adversário, confia em resultado positivo pelo "resgate da confiança" nesta reta final.

Com a suspensão de Richard Ríos, o volante deve ganhar nova oportunidade entre os titulares e adota um discurso confiante. Restam cinco rodadas e o Palmeiras está quatro pontos atrás do líder Botafogo, mas com o confronto direto por fazer no Allianz Parque, daqui três jornadas.

"A gente teve esse tempo para se preparar mais uma vez, ajustar algumas coisas que precisavam ser ajustadas, corrigir algumas outras, e acho que a nossa equipe tem se preparado muito, principalmente agora que é uma parte importante do campeonato", disse o camisa 8. "Que a gente possa crescer, retomar a nossa confiança com sequência de vitórias."

O Bahia vem em queda livre na competição e os palmeirenses esperam tirar proveito. "Esse jogo vai ser de suma importância para realmente ver o nosso caminho dentro do campeonato. Espero ir para Salvador e fazer uma grande partida, e que a gente possa voltar de lá com um grande resultado e seguir na busca pelo título", destacou.

Nada, porém, de menosprezar os comandados de Rogério Ceni. "Vai ser um jogo muito difícil e intenso, como todos os outros têm sido. Jogar lá na Fonte Nova é sempre muito difícil, a equipe do Bahia é muito bem treinada e tem grandes jogadores", avaliou Zé Rafael. "Já seria difícil normalmente, agora eles ainda tendo que dar uma resposta para a torcida, será mais difícil ainda. Mas a nossa equipe tem total condição de ir lá, fazer o nosso jogo e sair com um grande resultado, uma grande vitória para que a gente possa se manter vivo e buscar o nosso objetivo até o fim do campeonato."

A preparação final nesta terça-feira começou com uma sessão de vídeo no auditório do centro de excelência. Logo depois, o elenco realizou um trabalho tático posicional e um recreativo.