Série sobre Senna será transmitida em Drive in no Autódromo de Interlagos

O Autódromo de Interlagos vai receber nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro um cinema Drive in onde serão exibidos os dois primeiros episódios de uma série sobre o piloto Ayrton Senna.

O telão vai apresentar a nova minissérie da Netflix. "Senna", o título da obra, terá a sua estreia no streaming no dia 29 de novembro e será protagonizada pelo ator Gabriel Leone.

Com a intenção de aproximar ainda mais o público com o universo que cercava Ayrton Senna, antes de cada sessão será realizada uma apresentação da Orquestra de Heliópolis que vai executar o "Tema da Vitória", música eternizada pelo piloto após as suas vitórias na Fórmula 1.

O público deverá ir de carro, fazendo um trajeto emocionante pelo autódromo, onde o piloto viveu momentos marcantes que inclui passar pela famosa curva "S do Senna" até chegar ao local da exibição. Um telão de 17 metros exibirá os episódios iniciais da série, que explora as vitórias, os desafios e a faceta mais humana do piloto.

O ingresso para o "Drive Interlagos" vai ter o custo de R$ 100,00 e pode ser adquirido no site Sympla. A arrecadação com a venda das entradas será revertida ao Instituto Ayrton Senna.

A peça traz um áudio de Senna, regravado pelo ator Gabriel Leone, em que o piloto narra sua volta no circuito de Interlagos durante um treino em 1994. Nas imagens, diferentes gerações percorrem o circuito.

MINISSÉRIE "SENNA"

Com seis episódios no total, a minissérie vai mostrar, pela primeira vez na ficção, a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais.

A história começa com o início da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, do kart à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.