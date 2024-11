Futebolzinho mixuruca

A seleção brasileira terminou a temporada de forma melancólica. Em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, o Brasil empatou em 1 a 1 com o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Valverde abriu o placar para os visitantes. O gol brasileiro foi de Gerson, que acertou um belo chute de primeira, sem chances para o goleiro.

Nem o batuque do Olodum conseguiu acordar os brasileiros, que fizeram mais uma partida abaixo do esperado. Dessa forma, o Brasil ocupa apenas a quinta colocação na tabela com 17 pontos. Os uruguaios mantiveram a vice-liderança somando 22.

O primeiro tempo foi de poucas chances para ambos os lados. No acréscimos, Igor Jesus teve uma boa oportunidade de cabeça, mas parou nas mãos do goleiro.

Na etapa final, Valverde aproveitou a marcação arame liso da seleção e abriu o placar de fora da área. O vexame foi menor porque Gerson chamou a responsabilidade e acertou um belo chute de fora da área para empatar.

Mais uma partida em solo brasileiro em que a seleção sai de campo vaiada. Mais uma vergonha na conta de Dorival Júnior e dos jogadores.