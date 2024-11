Athletico-PR vai ter Ligga Arena lotada contra o Atlético-GO para se afastar do rebaixamento

A Ligga Arena será palco de uma batalha direta pela 'vida' no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, quando a partir das 16h30, o Athletico-PR recebe o Atlético-GO em Curitiba (PR), pela 34ª rodada do Brasileirão. A expectativa é de casa cheia, como já aconteceu no último jogo, quando foi batido o recorde de público no estádio, com 40.935 torcedores.

Ambas as equipes vivem momentos complicados na competição. Com apenas 26 pontos, o Atlético-GO está na lanterna (20º) e só pode chegar a 41 pontos, número do Corinthians, em 11º lugar. Entretanto, se perder o próximo duelo, diante do Athletico-PR, só poderá chegar a 38 pontos, e tem chance de ser rebaixado.

Isso porque nada menos do que cinco clubes podem ultrapassar os 38 pontos. Um deles é o próprio Athletico, com 37, em 14º lugar. Os outros são Fluminense, Criciúma e Juventude, todos com 37, e Red Bull Bragantino, com 36.

Além do Athletico, se mais dois clubes da lista vencerem, o Atlético-GO estará rebaixado. O Fluminense pega o Fortaleza, o Criciúma enfrenta o Vitória, o Juventude duela com Grêmio e o Red Bull Bragantino pega o São Paulo.

Depois de conseguir uma importante vitória contra o Atlético-MG por 1 a 0 em jogo atrasado da 19ª rodada, o time paranaense busca se manter nos trilhos da vitória para aumentar a distância da zona de rebaixamento.

Para este compromisso, o técnico Lucho González sabe que não poderá contar com uma peça importante do ataque. O centroavante Pablo levou o terceiro cartão amarelo, e por isso, precisará cumprir suspensão. Emerson e Di Yorio irão disputar uma oportunidade como titular na função de 'camisa 9'.

Em contrapartida, o volante Felipinho, titular absoluto da posição, está de volta após cumprir suspensão e voltará ao time, entrando no lugar do veterano Gabriel. Julimar deixou o gramado no primeiro tempo ao sofrer uma torção no tornozelo, e ainda realiza exames para saber se houve uma lesão e sua possível gravidade.

Do outro lado, o desesperado Atlético-GO chega para a partida com dois jogos sem derrota: superou o Atlético-MG por 1 a 0 e empatou sem gols com o Red Bull Bragantino. Apesar de estar virtualmente rebaixado para a Série B do Brasileirão, o time goiano quer seguir lutando enquanto existirem chances.

"Vamos respeitar o Athletico, pois são muito fortes em casa. Mas ao mesmo tempo, precisamos impor nosso jogo. Temos cinco jogos, cinco oportunidades pela frente para mostrar não como começou, mas como terminou. Tentar fazer o máximo de pontos", analisou o interino Anderson Gomes.

Para buscar a segunda vitória nas últimas três rodadas, o treinador precisará superar duas ausências no setor de meio-campo. O volante Gonzalo Freitas cumprirá suspensão por ter levado o terceiro amarelo.

O seu substituto imediato, Rhaldney, também não poderá jogar pelo mesmo motivo. Com os desfalques para a mesma função, a tendência é que Roni receba uma oportunidade de começar jogando, mesmo que esteja voltando de lesão.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X ATLÉTICO-GO

ATHLETICO-PR - Mycael; Léo Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Felipinho e Nikão; Cuello, Emersson (Di Yorio) e Julimar (João Cruz). Técnico: Lucho González.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni, Gabriel Baralhas e Matias Lacava (Shaylon); Alejo Cruz, Derek e Luiz Fernando. Técnico: Anderson Gomes (Interino).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba.