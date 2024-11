Criciúma e Vitória se enfrentam em jogo tenso contra a zona de rebaixamento

Criciúma e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h30, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é importante para a parte baixa da tabela, já que os dois clubes brigam contra o rebaixamento à Série B de 2025.

Com 37 pontos, o Criciúma ocupa a 16ª colocação na tabela. Está empatado com o Juventude, que abre o Z-4. Nos últimos cinco jogos, foram duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Um resultado positivo pode encaminhar a permanência do time na elite do futebol nacional. Pesa contra ele o jejum de não vencer há mais de um mês.

Pelo lado do Vitória, a situação é praticamente igual. Com 38 pontos, os baianos estão na 13ª colocação, com uma distância de apenas um ponto para a zona do rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, o time mostrou reação vencendo três, empatando uma e perdendo em apenas uma oportunidade.

O técnico Cláudio Tencati não terá o zagueiro Wilker Ángel, nem o lateral-esquerdo Miguel Trauco. Os atletas cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O goleiro Gustavo está recuperado de lesão e vai começar jogando.

Durante a semana, a comissão técnica dos catarinenses trabalhou diferentes formações, mas deve escolher povoar o campo diante do Vitória. Sendo assim, Tencati deve ter Barreto, Newton, Fellipe Mateus e Matheusinho no setor.

"Sabemos o quanto é difícil o Campeonato Brasileiro. São jogos que muitas vezes são definidos nos detalhes. Já sabíamos que íamos encarar uma competição muito difícil e quando você vem de uma Série B acaba que, de certa forma, as dificuldades vão ser ainda maiores. Temos que frisar que em nenhum momento nós entramos na zona de rebaixamento, procuramos entregar nosso melhor e vamos continuar fazendo isso", disse o capitão Rodrigo.

Pelo Vitória, Thiago Carpini terá o retorno do titular absoluto da lateral-esquerda, Lucas Esteves. Ele cumpriu suspensão na derrota diante do Corinthians, no Barradão, pelo placar de 2 a 1. O volante Willian Oliveira também retorna.

A principal novidade na lista de relacionados é o meia Gabriel Santiago. Ele ficará no banco pela primeira vez desde que voltou de empréstimo junto ao ABC. Nos últimos meses, ele precisou tratar de um problema físico. No departamento médico, o zagueiro Camutanga e o atacante Osvaldo estão fora da temporada. O volante Caio Vinícius está em transição e também não joga. No ataque, Everaldo levou o terceiro amarelo e está suspenso.

Carpini trabalhou de diferentes maneiras nos últimos jogos. Diante do Athletico-PR, o Rubro-Negro entrou com três zagueiros, já contra o Corinthians, voltou a utilizar o esquema 4-3-3.

"Quando abre mão de certas coisas na vida, você tem a tendência de ter evolução maior. É o que vem acontecendo. Procurei abrir mão de certas coisas e hoje estou colhendo tudo isso. Me sinto bem fisicamente, estou feliz no Vitória. Com a chegada do professor Carpini venho tendo mais oportunidades. Não só eu como outros jogadores. Agradeço muito ao Thiago, à comissão dele e aos companheiros pela confiança. Procuro dar a resposta dentro de campo em forma de agradecimento", disse Lucas Esteves.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X VITÓRIA

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Fellipe Mateus e Matheusinho; Allano e Bolasie. Técnico: Claudio Tencati

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu (Carlos Eduardo), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan (Ricardo Ryller), Willian Oliveira (Machado) e Matheusinho; Gustavo Mosquito e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS)

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).