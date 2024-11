Vitor Roque admite momentos difíceis no Barcelona: 'Poucas chances e nenhum tempo de adaptação'

Sorridente e já falando bem em espanhol, o atacante Vitor Roque não esconde a felicidade por ter se transferido para o Bétis. Contratado por uma fortuna pelo Barcelona, o jovem de 19 anos admite que passou por momentos difíceis no clube catalão e reclama do pouco tempo de adaptação.

Depois de terminar o Brasileirão com o Athletico-PR, em dezembro de 2023, Vitor Roque teve de interromper as férias para se apresentar no gigante europeu e admite que isso o atrapalhou na realização do sonho espanhol.

"Eu estava no Brasil e não sabia se viria ou não. Descobri que viria para Espanha apenas uma semana antes, durante as férias, sem ter a menor ideia. Quando cheguei, tive poucas oportunidades e nenhum tempo para me adaptar", afirmou o jogador, em entrevista à TV oficial do Bétis.

Foram apenas 353 minutos em campo sob o comando do técnico Luis Enrique e muitas cobranças pela falta de gols - chegou no Barcelona como esperança de repetir o futebol artilheiro do clube paranaense. "Passei por momentos difíceis lá, mas isso me serviu de lição. Estou muito feliz por estar aqui (no Bétis) agora. O que aprendi lá me ajuda hoje", seguiu, sem esconder que foram dias complicados na Catalunha. "Só Deus e minha família sabem o tanto que sofremos."

Emprestado ao Bétis, o brasileiro anotou logo em seu segundo jogo no clube, o primeiro diante da torcida, o que serviu para tranquilizá-lo na mudança de casa na Espanha. Ele saiu do banco de reservas no segundo tempo para ajudar no triunfo por 2 a 0 sobre o Leganés - entrou quando estava 0 a 0.

"Nem em meus sonhos pensava em estrear em casa com gol e quando tive a oportunidade consegui marcar", comemorou, dando méritos ao técnico Manuel Pellegrini. "A confiança do mister ajuda muito.Ele sempre fala para eu trabalhar, melhorar e ficar tranquilo que os gols vão sair. E a confiança é importante", ressaltou. "Diz que os gols vão vir, mas que o mais importante é ajudar a equipe."