Tottenham apela contra suspensão de 7 jogos para Bentancur por comentário ofensivo

O Tottenham apelou contra a suspensão de sete jogos imposta ao meia uruguaio Rodrigo Bentancur por um comentário ofensivo sobre sul-coreanos em relação a uma observação sobre Son Heung-min, seu companheiro de equipe. "Embora aceitemos o veredicto de culpa contra Rodrigo pela comissão independente, acreditamos que a sanção subsequente é severa", divulgou o Tottenham nesta quarta-feira.

Bentancur não pode disputar competições nacionais enquanto o recurso estiver tramitando. Ele deve perder seis jogos do Campeonato Inglês e outro nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester United. A proibição não abrange competições europeias, e o uruguaio está liberado para jogar a Liga Europa. O Tottenham ocupa a 10ª colocação no Inglês, e a sétima na primeira fase da Liga Europa. O time enfrenta a Roma no dia 28 de novembro, no Tottenham Hotspur Stadium.

Em junho, Bentancur foi entrevistado por um programa de TV uruguaio e questionado sobre uma camisa de jogador do Tottenham e respondeu: "De Sonny?". Acrescentou que também poderia ser primo de Son, porque "mais ou menos são todos iguais". Bentancur pediu desculpas a Son no Instagram, admitindo que foi uma "piada de muito mau gosto" e que "eu nunca desrespeitaria ou machucaria você ou qualquer pessoa".

À comissão independente, Bentancur afirmou que as suas palavras "foram sarcásticas e uma repreensão gentil ao jornalista que rotulou Son como 'o coreano'". "Rodrigo desafiou o jornalista na descrição do companheiro de clube."

A comissão reguladora afirmou, no entanto, que considerou que a conduta do jogador foi claramente abusiva e insultante e constituiria má conduta. Acrescentou também que levou em consideração o fato de Bentancur não ter a intenção de ofender Son ou qualquer outra pessoa. O uruguaio foi multado em 100 mil libras (cerca de R$ 731 mil).