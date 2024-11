Virada na conta dos crias

Craque o Flamengo faz em casa e ficou comprovado na vitória contra o Cuiabá. Guilherme, que estreou pelo profissional do Mengão e marcou seu primeiro gol, e Matheus Gonçalves garantiram o triunfo por 2 a 1. Derik Lacerda fez pro Dourado.

Mérito também do Filipe Luís, que conhece muito bem as pratas da casa e tem buscado dar oportunidade aos garotos.

No primeiro tempo, o Mengão pecou no preciosismo e abusou de perder gols. Michael teve duas grandes chances, mas optou por um drible a mais e foi desarmado.

No segundo tempo, o Flamengo tomou um banho de água fria quando o Cuiabá abriu o placar com Derik Lacerda. Foi aí que entrou em ação o treinador Filipe Luís, que promoveu a estreia do jovem Guilherme e a resposta veio logo em seguida.

Em boa jogada de Bruno Henrique, o cria do Ninho recebeu a bola do camisa 27 e marcou seu primeiro gol pelo profissional.

O Flamengo ainda levou outro susto quando Isidro Pitta deixou Léo Pereira comendo grana e marcou o segundo do Cuiabá. Para alívio do zagueiro rubro-negro, o atacante estava impedido e o gol foi anulado.

Passado o susto, foi a vez de outro garoto do Ninho brilhar. Michael fez boa jogada pelo lado e tocou para Matheus Gonçalves garantir a vitória do Mengão. Triunfo na conta da garotada rubro-negra.