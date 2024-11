Abel celebra virada do Palmeiras sobre o Bahia: 'Vitória do suor, do espírito e da atitude'

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, classificou a improvável virada sobre o Bahia por 2 a 1 nesta quarta-feira, em Salvador, como a "vitória do suor, do espírito e da atitude". "Viemos com este propósito e não teve nota artística", afirmou o técnico sobre a noite de pouca inspiração da equipe.

Abel afirmou ainda que considera atuação da equipe na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, pela 32ª rodada, no início do mês, melhor do que a apresentada contra a equipe comandada por Rogério Ceni. "A diferença é que hoje ganhamos."

Apesar da ausência do toque de classe em Salvador, o resultado fortaleceu o Palmeiras na luta pelo título do Brasileiro, já que a equipe chegou aos 67 pontos. O Fortaleza, outro que ainda não entrou em campo, tem 63 pontos, é o terceiro e o outro postulante ao título.

"O que conta para nós é ganhar", afirmou Abel. "Não dependemos de nós. Estamos melhor do que o ano passado, mas o Botafogo está fazendo uma campanha brilhante", completou o técnico do atual bicampeão brasileiro.

O português comentou a eficácia de sua equipe, que foi dominada em alguns momentos no jogo de Salvador. "Se em outros jogos não tivemos tanta eficácia, hoje fomos bem eficazes. Tivemos equilíbrio e resiliência", disse. O técnico afirmou que "ao contrário do que as pessoas pensam", o futebol é um jogo e não matemática. "Acho graça. Às vezes falta humildade para admitir que jogos fáceis não existem. Temos que manter esse espírito até o fim."

Questionado sobre o posicionamento de Felipe Anderson contra o Bahia, Abel o elogiou e também outros jogadores da equipe. "Ele ajuda pela esquerda, direita e centro. Estou muito satisfeito com o desempenho dele e da equipe."

Ele fez questão ainda de elogiar a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que colocou seu avião à disposição para trazer o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez de La Paz, na Bolívia, onde jogou pela seleção de seu país na terça-feira. Gómez entrou no decorrer da partida.

Agora a quatro rodadas para encerrar a participação do Palmeiras no Brasileiro, Abel foi questionado qual pilar é o mais importante para a arrancada final e não titubeou em citar a parte mental.