Lando Norris joga a toalha na temporada e prevê brigar pelo título da F-1 em 2025 até o fim

Lando Norris imaginava se dar bem no GP de São Paulo de Fórmula 1 para "colocar pressão" em Max Verstappen nas três últimas corridas do ano. Mas o piloto da Red Bull ganhou e abriu 62 pontos após sua sexta colocação. Nesta quinta-feira, em Las Vegas, nos Estados Unidos, o inglês admitiu que a temporada "está decidida", revelou ter passado uma semana deprimido, mas garante que estará forte de olho no título em 2025.

O piloto da McLaren imagina chegar a Las Vegas com menos de 45 pontos atrás, mas o resultado ruim no Brasil tirou todas as suas esperanças. Este foi quase um momento decisivo para o campeonato. Foi um momento decisivo para o campeonato. As portas estão quase fechadas", admitiu, já sem esperanças de reviravolta diante do tricampeão.

"Por uma semana eu fiquei bem deprimido, porque eu tive essa percepção de que as coisas ficaram praticamente fora do meu controle agora. Não estão mais ao meu alcance", lamentou. "Essa é uma percepção difícil quando suas esperanças e crenças são tão altas. Ter sido derrubado de repente foi bem desmoralizante."

Na visão de Norris, o começo ruim de temporada foi fundamental para a perda do título. "Eu, definitivamente, não estava no nível que precisava estar no começo do ano, mesmo (depois da vitória) em Miami. Desde as férias de verão, sinto que fiz um ótimo trabalho e tive um desempenho muito, muito bom, de longe, algumas das minhas melhores performances que já fiz."

O crescimento após o meio da temporada, contudo, já o fazem sonhar alto para 2025. "Estou muito feliz com a forma como os últimos meses foram, honestamente. Eu não mudaria muitas coisas que aconteceram. Ainda preciso fazer ajustes e ainda preciso melhorar as coisas, isso está claro", salientou.

Fez ressalvas, entretanto. "Não estou completamente satisfeito com o que fiz e definitivamente sei que preciso fazer melhorias. Mas, pela primeira vez, estou confiante em dizer que tenho o que acho que preciso para lutar por um campeonato. Isso não significa que estou completo, não significa que sou perfeito. Quando você está competindo contra pilotos que estão perto disso, como Max, você tem que estar perto da perfeição se quiser desafiá-lo."