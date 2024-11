Zagueiro Gil é 'convencido' por companheiros do Santos e vai adiar a aposentadoria

O zagueiro Gil deve disputar mais uma temporada com a camisa do Santos. Depois de anunciar sua aposentadoria ao fim da Série B para "descansar", o defensor de 37 anos foi convencido pelos companheiros e aguarda por um sinal positivo da diretoria para assinar um novo vínculo.

Líder da defesa santista na Série B, a segunda menos vazada ao lado do Novorizontino, com 30 gols - o Mirassol levou apenas 26 -, Gil já vinha recebendo "pressão" dos companheiros para permanecer. No jogo do acesso, diante do Coritiba, ele revelou sua vontade de dar adeus dos gramados e o lateral Hayner saiu pedindo para "ficar."

Em entrevista à TNT Sports, ao lado de Diego Pituca e de Guilherme, o defensor revelou a mudança de ideia do adeus aos gramados. "O Gil vai renovar, viu", afirmou o volante, enquanto o atacante Guilherme o chamava de "meu capitão."

"Eu banco, quero ver se eles vão bancar. Se vão pegar a caneta da mão do presidente", disse Gil, revelando que quer ficar. E explicou o motivo de ter mudado de posição. "Aqui é gostoso, é bom, olha o grupo", frisou o zagueiro ao explicar a mudança de regra. "Mas depende do presidente."

Mesmo com o Santos armando uma grande renovação no elenco, com diversas saídas para voltar forte à elite em 2025, a manutenção de Gil é unanimidade e ele já havia recebido uma proposta de permanência, o que deve ser confirmado nos próximos dias pelo clube.

"Estou bem fisicamente. Fiz uma temporada muito boa, temos os melhores companheiros e um dos melhores grupos com que trabalhei", elogiou o defensor, garantindo estar bem, também, na parte psicológica.

Campeão por antecipação, o Santos fecha sua participação na Série B no domingo, às 18h30, em visita ao Sport. O time será dirigido pelo técnico interino Leandro Zago, que comandou seu primeiro treino com o elenco nesta quinta-feira. O substituto do demitido Fábio Carille pode promover algumas mudanças na equipe, já avaliando nomes para 2025. A expectativa é que Miguelito ganhe chance.