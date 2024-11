Neymar rebate Rodri por críticas feitas a Vini Jr: 'Virou o falador agora'

Neymar foi às redes sociais nesta sexta-feira para ironizar Rodri pelos comentários sobre Vinícius Júnior. O craque do Al-Hilal usou a sua conta oficial no Instagram para se manifestar em uma publicação com as declarações do meio-campista do Manchester City. Vencedor da Bola de Ouro da revista France Football, o espanhol disse que o atacante do Real Madrid "tem coisas a melhorar".

"Virou o falador agora", escreveu Neymar ao sair em defesa do companheiro de seleção brasileira. A publicação foi acompanhada de emoticons de risadas.

O discurso de Rodri sobre Vini Jr. aconteceu durante entrevista ao programa "El Larguero", da emissora Cadena SER. O espanhol afirmou que o brasileiro é "um dos melhores do mundo", mas ponderou ao comentar sobre o favoritismo do jogador do Real ao prêmio.

"Tem coisas a melhorar, como todo mundo. É jovem e terá pessoas para aconselhá-lo, ainda mais estando no Real Madrid. É um clube com valores, é o pouco que posso dizer. Os atletas não são apenas o que representam em campo, mas também fora dele", comentou. "Há muitos outros espanhóis que não ganharam (a Bola de Ouro) e foram melhores jogadores do que eu. São circunstâncias do futebol."

O espanhol ficou em primeiro lugar nas listas de 49 jornalistas na votação da Bola de Ouro, enquanto o brasileiro liderou a relação de 35 profissionais na premiação. Na festa de comemoração do troféu, Rodri foi flagrado debochando de Vini Jr. ao cantar músicas ironizando o brasileiro em um restaurante de Paris.

"Ah, Vinícius, ah, Vini, tchau, tchau, tchau!", entoou o espanhol, em referência à música italiano Bella Ciao, famosa pela abertura da série La Casa de Papel e adaptada por torcedores ao redor do mundo.

Vini Jr. não compareceu à premiação, assim como todos os outros jogadores do elenco do Real Madrid. O brasileiro é marcado pela postura combativa contra os ataques racistas que sofre na Espanha e era o amplo favorito à Bola de Ouro. "Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados", escreveu o brasileiro após o anúncio do vencedor.