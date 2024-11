Roger Machado mostra satisfação com embalado Inter e sonha com título da Série A: 'É possível'

Roger Machado chegou ao Internacional sob desconfiança da torcida por ser um ídolo do arquirrival Grêmio. E questionado nos primeiros jogos. Depois de pegar a equipe somente quatro pontos distantes da degola, ele conseguiu impor o seu trabalho e, após 15 jogos de invencibilidade, já sonha em brigar pelo título do Brasileirão.

Na quinta colocação, o treinador sabe que não é fácil alcançar o líder Botafogo, com 69 pontos diante de 62 do time colocado, e o vice-líder Palmeiras, com 67. Mas acha possível que os melhores empatem no duelo direto e o Inter ainda recebe os cariocas no beira-rio nessas quatro últimas rodadas.

"Matematicamente ainda é possível. A diferença diminuiu, mas precisamos fazer a nossa parte. Propus aos atletas fazer nossa parte. O objetivo foi atingir o mais rápido os pontos para a Libertadores e ter chances de brigar pelo título", afirmou o treinador após o triunfo por 1 a 0 sobre o Vasco, quinta-feira à noite.

O técnico garante que sua equipe vem trabalhando com humildade e isso é um diferencial. "Não é proibido sonhar e trabalhamos com o pés no chão. A cada boa atuação solidificamos o trabalho e colocamos pressão em quem está na frente", explicou.

O próximo jogo da equipe é diante do ameaçado Red Bull Bragantino, no domingo, às 16 horas, no Beira-Rio. Depois o time enfrenta o quarto colocado Flamengo, no Rio, recebe o então líder Botafogo e fecha a participação na casa do Fortaleza, atualmente na terceira posição.

"Não tenho como apontar quem vai ser o adversário mais difícil. Nosso próximo sempre vai ser e o próximo é no final de semana, em casa", disse o treinador, ao ser questionado pela dura tabela que terá pela frente.