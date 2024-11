Diniz exige compromisso do Cruzeiro na final contra o Racing: 'Entregar tudo que tem'

Em busca por um título inédito na história do Cruzeiro, o técnico do time, Fernando Diniz, afirmou que se trata de um feito importante, mas que ele não fica pensando nisso. O clube mineiro enfrenta o Racing, da Argentina, na final da Sul-Americana neste sábado, às 17h, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

"Com o compromisso máximo de entregar tudo o que tem para dar alegria para a torcida do Cruzeiro", afirmou o técnico sobre como encara não só decisão no Paraguai, mas todos as partida. "Meu grande título é sempre fazer o melhor para os jogadores, para o clube em que trabalho e para a torcida", disse ele, acrescentando ser muito focado no "presente". "Obviamente tem como objetivo a conquista do título, mas o título para mim não está no dia 23, ele está aqui todo dia."

Diniz diz que é necessário viver como se todos os treinos e jogos fosse uma decisão. "É assim que me comporto. Procuro fazer com que os jogadores sintam isso em cada treino, em cada partida, mesmo que não seja da Sul-Americana, seja do Brasileiro", disse o técnico do finalista brasileiro.

A partida deste sábado marca o retorno do Cruzeiro a uma decisão continental após 15 anos. Será a terceira vez que o time mineiro enfrenta o Racing em uma final de campeonato. As equipes mediram forças na extinta Supercopa Libertadores.

Na primeira edição da competição, em 1988, o Cruzeiro viu o título escapar após perder o jogo de ida por 2 a 1 e ficar no empate por 1 a 1 no Mineirão. A segunda decisão veio em 1992, quando o Cruzeiro não deu chances aos argentinos e goleou por 4 a 0 no primeiro jogo, no Mineirão. O Racing venceu a volta por 1 a 0, mas foi insuficiente para impedir o título brasileiro.

TORCIDA DO CRUZEIRO TEM PROBLEMAS COM INGRESSOS

O Cruzeiro divulgou nota em seu site informando que os torcedores do time que tiveram o ingresso da final contra o Racing cancelado devem solicitar a recuperação do seu bilhete.

O clube de Belo Horizonte afirmou que entrou em contato com a Conmebol e foi informado que os cancelamentos foram realizados por medidas de segurança. Alguns torcedores do Racing compraram ingressos reservados à área dos apoiadores do Cruzeiro. A organização do jogo tenta evitar a mistura das torcidas.