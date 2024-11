Com hat-trick de Harry Kane, Bayern supera retranca do Augsburg e dispara no Alemão

Harry Kane se transferiu para o Bayern de Munique na temporada passada para acabar com o jejum de títulos na carreira. Mas acabou amargando dois vice-campeonatos. Disposto a espantar tal sina, o atacante vem fazendo temporada goleadora e decidiu, nesta sexta-feira, a boa vitória do líder do Campeonato Alemão sobre o Augsburg, por 3 a 0, no Allianz Arena, em duas cobranças de pênalti perfeitas e uma pintura no fim.

Com apenas 11 rodadas disputadas, o Bayern já soma oito pontos de vantagem na frente - faltam os jogos dos concorrentes. E Kane já está com 14 gols anotados além de mais cinco assistências. Apenas em cobranças de pênaltis, já são 25 certeiras em sequência.

A bola rolou no Allianz Arena com neve em Munique. O apito inicial foi com temperatura negativa e com jogadores utilizando luva para se proteger do frio, pré-inverno na Europa. Repetindo a largada da temporada passada, com oito vitórias e dois empates, a diferença estava na colocação. Em 2023 o Bayern era vice-líder, dois pontos atrás do Bayer Leverkusen. Desta vez, sossegada vantagem de cinco pontos sobre o RB Leipzig e querendo ampliar.

Diante de um adversário todo postado na defesa, foram 12 minutos até a primeira finalização. Goretzka bateu raspando. O jogo rapidamente se tornou um massacre e o goleiro Labrovic começou a trabalhar muito. Foram três grandes defesas seguidas para salvar o Augsburg com apenas 27 minutos.

Apesar da gigante pressão, o Bayern não conseguiu vazar o goleiro croata, destaque disparado da primeira etapa, até o intervalo. Foram outros duas intervenções importantes.

A segunda etapa nem bem começou e lá estava Labrovic aparecendo bem, em cabeçada de Musiala e na batida de Olise com somente cinco minutos. Quando não conseguiu a defesa, acabou salvo pelo travessão na finalização, também de cabeça, de Goretzka.

O Augsburg se defendia bem e o Bayern começou apelar para os 'chuveirinhos'. Em um deles, o VAR flagrou pênalti de Pederson, que entrou no fim do primeiro tempo e colocou o braço dentro da área. Kane mandou no ângulo para aliviar a tensão do líder isolado.

O placar magro parecia definitivo. Mas, nos acréscimos, desta vez em empurrão no camisa 9, o VAR chamou o árbitro para nova penalidade. Kane bateu cruzado desta vez e ampliou. Ainda deu tempo para o goleador anotar mais um. Ele dominou com classe na pequena área e definiu o resultado de cabeça, fazendo enorme festa com os companheiros.