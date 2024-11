Rodri cutuca Vini Jr. e é detonado

Eleito pela revista France Football o melhor jogador do mundo em 2024, o meia Rodri, do Manchester City, aconselhou Vini Jr. em entrevista ao programa de TV espanhol 'El Larguero'. Embora tenha reconhecido a qualidade do brasileiro, criticou sua postura fora de campo, para revolta de Neymar, que defendeu o amigo.

"Vinicius é um dos melhores jogadores do mundo. Acho que é um cara inteligente e com o tempo vai se dar conta de que, quanto mais estiver concentrado no campo, melhor será. Tem coisas a melhorar, como todos", afirmou o meio-campista, que não descartou jogar no Real Madrid no futuro. Antes de sofrer grave lesão e ganhar a 'Bola de Ouro' quando Vini Jr. era o favorito, o volante era especulado no Real.

"Quando o Real Madrid te chama, o melhor clube da história, é uma honra. Sempre tem que prestar atenção. Isso está claro", disse Rodri.

Em resposta a uma publicação no Instagram, Neymar saiu em defesa de Vini e criticou Rodri: "Virou falador agora", comentou Ney. Raphinha, do Barcelona e da seleção brasileira, também mandou uma indireta para o espanhol: "Precisar falar mal dos outros pra se sobressair é o auge da incompetência", escreveu.