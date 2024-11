Destaque do LA Galaxy, dos Estados Unidos, Gabriel Pec comentou sobre sua relação com o Vasco, clube que o revelou. O atacante disse manter contato com o elenco, e procura assistir a todos os jogos do time mesmo com o fuso horário.

"Minha relação com o Vasco vai muito além da amizade com os jogadores. O torcedor às vezes não entende que tem muito mais gente trabalhando no clube e a gente acaba criando um laço familiar. E eu estou querendo rever o pessoal nesse fim de ano porque nem me despedi direito. São todos amigos e a gente troca muita ideia direto", revelou Pec ao GE.