Cruzeiro e Racing decidem título da Sul-Americana em duelo histórico entre Brasil e Argentina

Cruzeiro e Racing disputam o título da Copa Sul-Americana em um novo encontro entre Brasil e Argentina. Entretanto, desta vez há um detalhe novo: será a primeira vez que representantes dos dois países disputam o título desde 2019, quando a competição passou a ter final única. A grande decisão será realizada neste sábado, às 17h, no estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. O local pertence ao Cerro Porteño e tem capacidade para 45 mil pessoas.

A Sul-Americana é disputada desde 2002 e contou com Brasil contra Argentina cinco vezes, mas sempre com jogos de ida e volta na casa de cada time. Em 2008, o Internacional levou a melhor sobre o Estudiantes. Já em 2010, o Goiás perdeu o título nos pênaltis para o Independiente.

Dois anos depois, em 2012, o São Paulo conquistou o título contra o Tigre, mas no ano seguinte a Ponte Preta ficou com o vice diante do Lanús. A última vez que brasileiros e argentinos se encontraram foi em 2017, quando o Flamengo perdeu para o Independiente.

Esta será a quarta final seguida que contará com brasileiros. Em 2021, Athletico-PR ficou com o título diante do Red Bull Bragantino. Depois, São Paulo e Fortaleza disputaram a decisão, mas perderam para os equatorianos Independiente del Valle e LDU, respectivamente.

Outra curiosidade é que Cruzeiro e Racing farão a terceira final em torneios da Conmebol e somam um título cada. Na extinta Supercopa Libertadores, em 1988, o Racing levou a melhor com vitória por 2 a 1 e empate por 1 a 1. Já em 1992, o Cruzeiro se vingou no mesmo torneio: goleada por 4 a 0 e derrota por 1 a 0.

Na fase de grupos, o Cruzeiro terminou invicto com três vitórias e três empates, liderando o Grupo B com 12 pontos. Nas oitavas, já teve um teste de fogo contra o Boca Juniors e, após perder na Argentina por 1 a 0, venceu por 2 a 1 no Mineirão e avançou nos pênaltis por 5 a 4.

Contra o Libertad, do Paraguai, venceu o jogo de ida fora de casa por 2 a 0 e depois empatou por 1 a 1, chegando às semifinais. Enfrentou o argentino Lanús e passou à final com empate por 1 a 1, em casa, e vitória por 1 a 0 na Argentina. Agora, busca um título inédito, já que chegou à final pela primeira vez justamente nesta edição.

O Cruzeiro terminou sua preparação no estádio do Sportivo Luqueño, em Luque. Os treinos foram apenas para ajustes finais e a escalação não terá muitas surpresas. No meio-campo, há uma disputa entre Walace, favorito para ser titular, e Lucas Silva. O setor ainda contará com Matheus Henrique e Matheus Pereira.

Titular absoluto, o goleiro Cássio, aos 37 anos, pode conquistar todos os títulos internacionais por clubes sul-americanos, uma marca raríssima. Antes, foi campeão da Libertadores, Recopa Sul-Americana e Mundial de Clubes pelo Corinthians.

O técnico Fernando Diniz reafirmou que a escalação está bem definida e garantiu foco total. "Não, não tenho muita dúvida, não. A gente está bem consciente daquilo que a gente tem que fazer. Tivemos um planejamento correto e agora o foco é imenso, total. Não tem outra coisa que passa na nossa cabeça que não seja o jogo da decisão."

Ao ser perguntado sobre a chance de ser campeão da Libertadores (Fluminense em 2023) e Sul-Americana de forma consecutiva, o treinador cruzeirense minimizou. "É uma coisa importante, legal, mas não penso nisso. Foco no presente e meu grande título é fazer o melhor. Claro que quero conquistar, mas o título para mim não está no dia 23, está no nosso dia a dia. Encarar como uma final todos os treinos e jogos."

O Racing também disputa a final da Copa Sul-Americana pela primeira vez e chega confiante após ter a melhor campanha geral. Na fase de grupos, liderou a sua chave com 15 pontos. Depois eliminou o Huachipato, do Chile, com duas vitórias: 2 a 0 e 6 a 1. Nas quartas, passou pelo Athletico-PR: após perder por 1 a 0 em Curitiba, goleou em casa por 4 a 1. Por fim, na semifinal, empatou o primeiro jogo com o Corinthians por 2 a 2, em São Paulo, e venceu na Argentina por 2 a 1.

A grande preocupação para o técnico argentino Gustavo Costas era o meia Juanfer Quintero, que foi convocado para os jogos da Colômbia nas Eliminatórias. Após atuar 100 minutos em dois jogos, ele retornou ao time com ritmo e sem muito desgaste físico, cenário considerado ideal.

Assim, Costas terá todo o elenco à disposição. Roger Martínez, após lesão no tornozelo, treinou normalmente. No jogo contra o Corinthians, jogou por cinco minutos, mas sem autorização médica. Agora, está realmente liberado. O setor, porém, deve contar com Maxi Salas e Adrián Martínez como titulares.

Gustavo Costas exaltou o momento do Racing, mas alertou para a dificuldade do jogo. "Há duas semanas que estou querendo que esse dia chegue. Estou ansioso como todos os torcedores. Os jogadores me dão tranquilidade, é o contrário do que geralmente acontece. Mas será uma partida muito difícil, não ganhamos nada, temos que estar todos juntos. Estou à beira do sonho da minha vida."

FICHA TÉCNICA

RACING-ARG X CRUZEIRO

RACING - Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso e Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra e Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

CRUZEIRO - Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU).

HORÁRIO - 17h.

LOCAL - Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.