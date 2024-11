Rayssa Leal vence etapa de Tóquio na última manobra e chega a 11 títulos na SLS

Rayssa Leal colocou o Brasil no lugar mais alto do pódio pela 11ª vez em uma etapa da Liga Mundial de Skate Street (SLS). Neste sábado, ela foi a última atleta a ir para a pista na etapa de Tóquio, acertou a manobra e comemorou mais um título na carreira. De quebra, conquistou a classificação antecipada para a final do Super Crow.

"Eu estava muito relaxada na final. Estou feliz, principalmente com o meu joelho, que chegou a doer muito. Conquistar mais um título me faz me sentir incrível", afirmou a brasileiro logo após de ter levantado o troféu.

"Estou muito feliz com o meu nível e ver outra garota conquistar um 'nightclub' é louco. Estou feliz de estar aqui com todas elas, poder andar de skate e me divertir", completou.

Rayssa Leal ressaltou a pontuação conquistada por Coco Yoshizawa, que ficou em terceiro lugar após tirar uma nota 9,1 nas manobras e levantar o público presente nas arquibancadas. Em segundo lugar ficou a também japonesa Liz Akama. A australiana Chloe Covell terminou em quarto, após ficar no pódio em todas as outras etapas da temporada, à frente também de Aoi Uemura e Yumeka Oda.

Com o seu 11º título na SLS, Rayssa Leal só fica atrás de Nyjah Huston, que foi campeão da principal liga de skate em 24 oportunidades. A brasileira, no entanto, tem a maior sequência de finais consecutivas - 18 - e está em busca do tricampeonato do Super Crow, que acontecerá no Brasil.

Neste sábado, Rayssa conseguiu um 8,2 nas voltas e foi para as manobras em situação favorável. A brasileira poderia ter conquistado o título na quarta tentativa, mas caiu e precisou passar por um teste de pressão para ficar com o título. Ela foi a última a ir para a pista e conseguiu cravar a manobra para chegar na soma de 30,7 e ficar com a taça.