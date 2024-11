Goleiro Gabriel Brazão renova com Santos até 2028 e vibra: 'Maior clube do mundo'

O Santos anunciou neste sábado a renovação contratual do goleiro Gabriel Brazão, que assinou até dezembro de 2028. Ele chegou ao clube em fevereiro e acabou assumindo a titularidade com a lesão de João Paulo. As boas atuações lhe garantiram um novo vínculo e uma valorização salarial.

"Estou muito feliz, me sinto privilegiado de poder estar em um clube do tamanho do Santos. Foi um ano em que conseguimos os nossos objetivos, espero poder continuar fazendo a minha história aqui e sou grato a Deus por tudo que tem feito na minha vida", disse Brazão, que acabou sendo um dos destaques do time na conquista da Série B e no retorno à elite do futebol nacional.

"A minha vida inteira foi cheia de grandes desafios e o Santos está preparado para a Série A, é um clube gigante e a gente tem a certeza de que vai ser uma temporada especial para nós também, assim como foi essa de 2024, e nós vamos conquistar nossos objetivos novamente", completou.

Gabriel Brazão tem 24 anos e defendeu o Santos em 30 jogos na temporada. O jogador estará em campo neste domingo, no encerramento da Série B do Brasileiro. O time paulista enfrenta o Sport, às 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife. Durante o ano, ele recebeu sondagens de times da Inglaterra e da Itália.

"Individualmente foi um ano muito especial, que eu pude ter a minha sequência e pude demonstrar minhas virtudes, minhas qualidades e em questão do grupo conseguimos todos os objetivos que foram propostos para nós no começo da temporada", disse.

Por fim, prometeu fazer história com a camisa do Santos. "A gente vai fazer história junto, vamos conquistar títulos, vamos conquistar todos os nossos objetivos juntos e é uma alegria imensa poder estar no maior clube do mundo."