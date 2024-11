Vem aí a MISS SILICONE

Depois de eleger a vagina mais bonita do Brasil, num concurso que reuniu 27 candidatas de todo o país, com direito a votação popular e muita polêmica, a empresária e produtora de conteúdo Ana Otani subiu um degrau — quer dizer, um abdômen. Agora, ela acaba de lançar o concurso Miss Silicone Brasil, que vai escolher a musa com os mais bonitos seios turbinados.

Nos mesmos moldes do 'PPK Brasil', o Miss Silicone já está com inscrições abertas. As candidatas disputarão o prêmio de R$10 mil e, mais do que isso, o reconhecimento dos eleitores. A campeã será conhecida por voto popular, pela internet, além de um júri com a própria Ana Otani e o cirurgião plástico Willian Pires.

As inscrições vão até o dia 27 de novembro, com eliminações semanais até o dia 07/12. Anunciadas quatro finalistas, as musas estarão juntas novamente em live, no dia 13 de dezembro, para uma 'concentração', na qual poderão discursar para pedir votos. A grande final acontecerá 14 de dezembro, às 20h, com uma festa privada.

"A ideia do concurso 'Miss Silicone Brasil' surgiu como uma forma de aproveitar o sucesso do concurso da 'vagina mais bonita do Brasil' e a crescente exaltação do corpo feminino nas redes sociais. Com a popularidade desse tema, percebi que era o momento ideal para dar visibilidade a essas mulheres que se sentem empoderadas por suas escolhas estéticas. Estamos empoderadas. Nosso corpo, nossas regras. Quero celebrar a diversidade e a beleza dos corpos siliconados, criando um espaço onde todas possam se sentir valorizadas e respeitadas", explicou a empresária Ana Otani.