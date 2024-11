Renato Augusto aproveita chance

Outrora preterido e agora com mais oportunidades sob comando de Mano Menezes, Renato Augusto foi decisivo ao dar a assistência para Germán Cano empatar o duelo com o Fortaleza, sexta, no Maracanã. Após a partida, o técnico explicou que tem dado mais chances ao meio-campista porque a experiência para lidar com momentos de pressão pode pesar na luta contra o rebaixamento.

"Renato é experiente e já passou por situações semelhantes. Ele traz calma e qualidade técnica em momentos de alta tensão, algo essencial para esses últimos jogos. Apesar de não ter acertado a chapada hoje, é um jogador comprometido e será muito útil", disse Mano Menezes.