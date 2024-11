Semana decisiva

Depois do empate em 2 a 2 com o Fortaleza, o Fluminense não tem a menor margem para perder pontos nos próximos jogos do Brasileirão. A quatro rodadas do fim do campeonato, o Tricolor terá pela frente dois confrontos que podem representar um divisor de águas na luta contra o rebaixamento: Criciúma, terça, e Athletico-PR, próximo domingo.

Principalmente no duelo com o Tigre, que será no Maraca, a obrigação é vencer para não correr o risco de terminar a rodada dentro do Z-4, como reforçou o técnico Mano Menezes.

"É decisão. O jogo de terça tem caráter de decisão. Terça, a gente tem que vencer. Vamos entender como o jogo vai ser jogado, melhorar um pouco a bola parada. Vamos melhorar pequenos detalhes para buscar na terça-feira a vitória", analisou o técnico depois do empate com o Leão.

Logo depois, virá mais um 'jogo de seis pontos', contra o Furacão. Se emendar duas vitórias seguidas, o Flu praticamente se livra da degola, mas se tropeçar, pode ficar com um pé na Série B.

Na penúltima rodada, o adversário será o Cuiabá, praticamente rebaixado, no Maraca. Por fim, uma pedreira: o Palmeiras, talvez lutando pelo título, no Allianz Parque.