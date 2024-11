Norris parabeniza Verstappen por título na F-1, mas admite: 'Tornou a minha vida difícil'

Lando Norris se rendeu ao tetracampeão Max Verstappen e parabenizou o holandês por mais um título da Fórmula 1, confirmado no Grande Prêmio de Las Vegas, na madrugada deste domingo. O piloto da McLaren admitiu que seu rival nas pistas foi superior ao longo da temporada.

"Parabéns ao Max. Sabendo que o campeonato está 100% encerrado, nós tínhamos uma pequena esperança dentro de nós, mas ele fez uma temporada incrível. Quando tinha o carro mais rápido, dominou. Quando não tinha, ainda estava ali e sempre no meu calcanhar", afirmou à Sky Sports.

Norris chegou a despontar como o principal candidato a 'roubar' o título de Verstappen, mas perdeu fôlego nas últimas corridas e se entregou à experiência do piloto da Red Bull. O britânico deu mostras de que terá um grande futuro na F-1, mas ainda necessita um pouco mais de aprendizado.

"Ele tornou a minha vida difícil. Fizemos a dele difícil algumas vezes, mas ele fez uma temporada melhor e parabenizo ele, é o principal. A corrida foi bem difícil. Ritmo ruim, aderência ruim, gerenciamento de pneus ruim. Um fim de semana ruim da nossa parte", completou.

Norris, não foi o único a parabenizar Verstappen pela conquista. A McLaren usou suas redes sociais para fazer uma singela homenagem ao tetracampeão. "Parabéns a Max Verstappen por coroar uma temporada fantástica com seu quarto Campeonato Mundial. Completamente merecido."

O chefe de equipe da escuderia, Andrea Stella, foi mais além. "Antes de mais nada, gostaria de expressar pessoalmente, e em nome de nossa equipe, meus parabéns a Max Verstappen. Quatro vezes campeão mundial, um dos maiores da história do esporte. Ele merece totalmente esse título, foi incrivelmente consistente, mesmo quando seu carro não era o melhor. Max e a RBR fizeram um excelente trabalho. Podemos nos orgulhar de termos dado a Max algo em que pensar, e de termos levado a disputa pelo título tão longe na temporada", finalizou.

A busca da McLaren agora é confirmar o título do Mundial de Construtores. A escuderia lidera com 608 pontos, contra 584 da Ferrari. A Red Bull tem 555. Os pilotos voltam às pistas no próximo fim de semana para o Grande Prêmio do Catar.