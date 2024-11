Zubeldía valoriza vaga na Libertadores após empate: '2025 pode ser o ano do São Paulo'

O empate com o Atlético-MG por 2 a 2, neste sábado, foi suficiente para o São Paulo conquistar a vaga para a Copa Libertadores de 2025. O atual domínio brasileiro na competição animou o técnico Luiz Zubeldía, que já viralizou o time paulista voltando a fazer história no torneio, no qual já conquistou o título em três oportunidades.

"Com esse ponto já nos garantimos na pré-Libertadores, é bom para o clube. Quero que o São Paulo jogue muitas copas internacionais, a Libertadores, enfim. Pode ser o ano do São Paulo na Libertadores em 2025", afirmou o treinador, que praticamente cravou sua permanência no clube, apesar das várias sondagens que recebera ao longo do ano.

"Desde que caímos para o Botafogo na Libertadores, ganhamos quatro, perdemos três e empatamos uma. Isso permitiu nos classificar e no primeiro jogo após a Libertadores, no jogo contra o Corinthians, eu lembro dos clubes que estavam atrás na tabela, muito perto, e agora temos uma vantagem de 10, 12 pontos deles. Agora é trabalhar muito para terminar o ano bem e começar a próxima temporada melhor ainda", completou.

Esta será a 23ª vez que o São Paulo participa da Copa Libertadores, e o 60º torneio continental, recorde entre os clubes do futebol brasileiro.

Com a vaga garantida, o São Paulo busca agora um lugar direto na fase de grupos. O time paulista tem 59 pontos, na sexta colocação. Na próxima rodada desafia o Grêmio no domingo, às 16h, em Porto Alegre.