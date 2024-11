Neymar rebate apresentador Fred Bruno após críticas: 'Esse é um fanfarrão'

Neymar respondeu o influenciador Fred Bruno depois das declarações do ex-participante do Big Brother Brasil. Fred Bruno concedeu uma entrevista para o humorista Antonio Tabet no mês de setembro. O vídeo da entrevista viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

No domingo, o jogador do Al-Hilal decidiu responder os comentários. "Esse aí é um fanfarrão", postou Neymar em comentário no Instagram, utilizando emoji de risada.

Na entrevista para Antonio Tabet, Fred Bruno elogiou o desempenho de Neymar dentro de campo, mas questionou as atitudes do jogador fora das quatro linhas. "Eu admiro muito o Neymar dentro de campo, mas, fora dele, ele tem escolhas questionáveis. Ele tem posicionamentos e não posicionamentos que são questionáveis", disse Fred Bruno.

"Chega época de Copa do Mundo, não é só quem acompanha futebol que torce. Tem uma galera que torce contra o Neymar. Ele é nosso melhor jogador, quebrou todos os recordes, mas tem escolhas da vida dele, fora do campo, que são ruins", disparou o influenciador, na ocasião.

Cris Guedes, que é amigo de Neymar, defendeu o atleta nos comentários nas redes sociais. "Existe o Fred antes da Globo e depois da Globo... algumas atitudes questionáveis", escreveu Guedes, em tom de ironia.