Chegou a primeira 'final'

Chegou o momento mais importante da temporada. A quatro dias da decisão da Libertadores, o Botafogo pode definir hoje o seu destino no Campeonato Brasileiro. Num duelo com cara de decisão, o Fogão enfrenta o líder Palmeiras, às 21h30, no Allianz Parque, e só a vitória serve para retomar a liderança e aumentar as chances de títulos a apenas duas rodadas do fim da competição.

O técnico Artur Jorge e o elenco evitam comparações, mas é inevitável lembrar o fantasma da derrocada do ano passado. O cenário se repete neste ano, com o Glorioso deixando pontos importantes pelo caminho e perdendo a confiança na reta final da temporada. A preocupação só vai diminuir se o time encerrar a sequência de três empates seguidos e bater o Porco fora de casa.

Com um triunfo, o Fogão abre três pontos de vantagem na liderança. Empate não é suficiente, porque o Palmeiras leva a melhor nos critérios de desempate — tem mais vitórias. Já a derrota praticamente encerra as chances de título, porque os paulistas teriam que tropeçar nas duas rodadas restantes.

A meta do Glorioso era chegar à 'final antecipada' com uma boa vantagem na ponta, mas o cenário mudou tanto que nem uma vitória hoje deixa a vida do Alvinegro tranquila. Ainda que vença, o Fogão terá na rodada seguinte o Internacional, que está invicto há 16 partidas, no Beira-Rio.