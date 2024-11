CBF divulga duas últimas rodadas do Brasileirão com jogos dos líderes no mesmo horário

O campeão do Brasileirão de 2024 vai sair em uma quarta-feira ou em um domingo. A CBF divulgou nesta terça-feira as datas das duas últimas rodadas da competição com os quatro primeiros colocados jogando no mesmo dia e horário. Se a decisão vir de forma antecipada, o grito de campeão sairia 5 de dezembro, após os jogos das 21h30. Caso fique para a jornada final, todos embates começarão às 16 horas do domingo, dia 8.

A 37ª e penúltima rodada foi desmembrada em três dias, com Corinthians x Bahia abrindo a jornada na terça-feira, 3 de dezembro, às 20 horas, na Neo Química Arena. Os postulantes ao título jogam na quarta, 4, às 21h30. O Botafogo tem dura visita ao Internacional no Beira-Rio, enquanto o Palmeiras joga no Mineirão, diante do Cruzeiro. O Fortaleza também será visitante, diante do Atlético.GO.

A rodada ainda terá duas partidas na quinta-feira, em mais embates diretos na luta contra o rebaixamento, ambos às 20 horas. O Fluminense recebe o Cuiabá, às 20 horas, no Maracanã, enquanto o Red Bull Bragantino visita o Athletico-PR.

A última rodada do Brasileirão ocorre toda no dia 8 de dezembro - caso algum jogo não tenha disputa direta por nada, pode ser antecipado para o sábado, Mas, inicialmente, as 10 partidas finais foram agendadas para o domingo, com Flamengo e Botafogo jogando no Rio, o que pode causar problemas de segurança.

E as atenções estarão em Palmeiras x Fluminense, no Allianz Parque, além de Botafogo x São Paulo, no Engenhão, e Fortaleza x Internacional, no Castelão, hoje os quatro principais postulantes ao título.

CONFIRA AS DUAS ÚLTIMAS RODADAS DO BRASILEIRÃO:

37ª rodada

Terça-feira - 3/12

Corinthians x Bahia - Neo Química Arena - 20h

Quarta-feira - 4/12

Vasco x Atlético-MG - São Januário - 19h

Vitória x Grêmio - Barradão - 20h

São Paulo x Juventude - MorumBis - 20h

Criciúma x Flamengo - Heriberto Hülse - 20h

Internacional x Botafogo - Beira-Rio - 21h30

Cruzeiro x Palmeiras - Mineirão - 21h30

Atlético-GO x Fortaleza - Antônio Accioly - 21h30

Quinta-feira - 5/12

Fluminense x Cuiabá - Maracanã - 20h

Atlhetico-PR x Red Bull Bragantino - 20h

38ª rodada

Domingo - 8/12

16 horas

Grêmio x Corinthians - Arena do Grêmio

Atlético-MG x Athletico-PR - a definir

Bahia x Atlético-GO - Fonte Nova

Flamengo x Vitória - Maracanã

Botafogo x São Paulo - Engenhão

Palmeiras x Fluminense - Allianz Parque

Red Bull Bragantino x Criciúma

Fortaleza x Internacional - Castelão

Cuiabá x Vasco - Arena Pantanal

Juventude x Cruzeiro - Alfredo Jaconi