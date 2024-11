Fortaleza e Flamengo empatam e se distanciam do sonho de brigar pelo título do Brasileiro

Ainda com chances tímidas, Fortaleza e Flamengo praticamente deram adeus ao sonho de continuarem na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Em duelo direto na parte de cima da tabela, a dupla não movimentou o placar na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e ficou no 0 a 0 nesta terça-feira, na sequência da 35ª rodada.

A grande novidade na partida foi a volta do atacante Gabigol ao time. O camisa 99 vive seus últimos momentos com a camisa rubro negra, mas novamente uma partida apagada, sendo substituído no intervalo.

O resultado manteve a dupla longe dos líderes Palmeiras e Botafogo. O Fortaleza aparece na frente, em quarto colocado, com 65 pontos, enquanto o Flamengo é o quinto, com 63.

Mesmo fora de casa, o Flamengo dominou a posse de bola e teve as melhores chances. De volta ao time, Gabigol pouco foi acionado, sofreu com o posicionamento e passou os 45 minutos apagados. Ao contrário do seu companheiro Bruno Henrique. Era dele que saía as melhores jogadas ofensivas. Se movimentando e chamando o jogo, o atacante carimbou a trave em uma cabeçada.

A presença ofensiva do time carioca era tanta, mas a falta de sorte o acompanhava, inclusive com um pênalti sendo anulado pelo VAR. O Fortaleza era tímido, até por questões estratégicas. Sem a bola, armava bem os contra-ataques e não deixava o adversário confortável em campo. Entretanto faltou mais calma na hora das conclusões, pecando nos passes, principalmente no último terço do campo.

Na segunda etapa, Filipe Luís sacou Gabigol e promoveu a entrada de De la Cruz, para ter mais movimentação no meio de campo. A mudança deu outra dinâmica ao time carioca, que passou a arriscar mais. Gerson recebeu de De la Cruz e obrigou boa defesa de João Ricardo. Enquanto isso, o Fortaleza manteve sua postura, se defendendo bem e explorando os espaços, mas ainda sem efetividade.

O panorama da partida se manteve até aos 21 minutos, quando Erick Pulgar foi expulso após falta dura em Marinho. Com superioridade numérica em campo, o time nordestino passou a equilibrar a posse de bola, mas ainda se resguardando defensivamente. Na reta final, o jogo ficou nervoso, com muitas discussões, desacelerando a partida. Nos acréscimos, os goleiros garantiram o empate. João Ricardo defendeu o desvio de Alcaraz, enquanto Rossi pegou o chute de Breno Lopes.

Na próxima rodada, o Flamengo tem outro confronto direto, desta vez contra o Internacional, no domingo, às 16h, no Maracanã. Mais tarde, às 18h30, o Fortaleza visita o Athletico-PR, na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 0 FLAMENGO

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, Kuscevic e Titi; Marinho, Matheus Rossetto (José Welison), Hércules (Calebe), Emmanuel Martínez (Pochettino) e Mancuso; Moisés (Breno Lopes) e Lucero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Gerson (Varela) e Michael (Alcaraz); Plata (David Luiz), Gabriel (De la Cruz) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

CARTÕES AMARELOS - Kuscevic e Mancuso (Fortaleza); De la Cruz e Varela (Flamengo).

CARTÃO VERMELHO - Erick Pulgar (Flamengo).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa-RS).

RENDA - R$ 3.034.107,00.

PÚBLICO - 57.624 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).