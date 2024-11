Cruzeiro e Grêmio fazem no Mineirão o 'duelo de pressionados' no Campeonato Brasileiro

Depois da dura derrota na final da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro volta a se concentrar no Campeonato Brasileiro visando se classificar à Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, às 21h, faz duelo de gigantes com o Grêmio, que ainda luta contra o rebaixamento. A partida, válida pela 35ª rodada, será realizada no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

No último sábado, o Cruzeiro perdeu para o Racing, da Argentina, por 3 a 1, e ficou com o vice da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, vem de derrota para o Corinthians, por 2 a 1, e soma 47 pontos, na briga pelo G-7, que até pode virar G-8.

O técnico Fernando Diniz pode fazer algumas mudanças em relação a jogadores que não foram bem na final sul-americana. O zagueiro João Marcelo, o volante Walace e o atacante Gabriel Veron podem dar lugar a Zé Ivaldo, Lucas Silva e Lautaro Díaz, respectivamente. Além disso, o lateral-esquerdo Kaiki e o volante Ramiro são desfalques, porque estão suspensos com o terceiro cartão amarelo.

Diniz valorizou a campanha na Sul-Americana e quer reação rápida no Brasileirão. "Tem muito valor o Cruzeiro voltar a uma final. O trabalho evolui e a gente espera que nessa reta final, nesses quatro jogos, possamos nos recompor rapidamente para terminar muito bem o campeonato."

O Grêmio também não chega bem, já que empatou duas e perdeu uma nos últimos três jogos. Com 40 pontos, está ameaçado pelo rebaixamento e busca reação. Como visitante, ainda luta contra um jejum de seis jogos, sendo três empates e três derrotas.

Renato Gaúcho deve ter o desfalque do zagueiro Rodrigo Ely, substituído no empate por 2 a 2 com o Juventude por lesão no pé. Não foi identificada fratura, mas ele perdeu os treinos. Assim, Pedro Geromel e Gustavo Martins são opções para formar dupla com Jemerson, que retorna de suspensão.

A boa notícia é que o trio formado por Aravena, Villasanti e Soteldo deve ser titular. Os jogadores não começaram na última partida por conta do desgaste após defenderem as seleções nacionais. Edenilson e Cristaldo também disputam vaga no meio-campo, dependendo se o treinador montar uma formação mais defensiva ou ofensiva.

Apesar de valorizar o último ponto conquistado, Renato Gaúcho admitiu que o Grêmio precisa melhorar. "Temos que dar muito mais, todos nós, para que nas próximas duas rodadas a gente consolide a pontuação que precisamos."

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X GRÊMIO

CRUZEIRO - Cássio; William, João Marcelo (Zé Ivaldo), Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace (Lucas Silva), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Verón (Lautaro Díaz) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Jemerson, Pedro Geromel (Gustavo Martins) e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Edenilson (Cristaldo), Aravena e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).